Počela izborna šutnja u Hrvatskoj

ZAGREB - U ponoć je počela izborna tišina uoči predsjedničkih izbora u Hrvatskoj na kojima će 3.855.000 birača odlučivati ko će od 11 kandidata idućih pet godina biti na čelu države.

Izborna tišina trajaće do nedjelje do 19.00 časova, odnosno do zatvaranja birališta, a rekordni broj posmatrača, njih više od 24.000, pratiće rad izbornih tijela.

Državna izborna komisija pozvala je kandidate, njihove predlagače, te druga fizička i pravna lica, medije i medijske radnike da poštuju izbornu tišinu, odnosno da ne postavljaju nove plakate ili letke, da ne zovu građane da im daju glas, da im ne telefoniraju, ne šalju SMS-ove ili mejlove.

Komisija ih poziva da izbornu tišinu poštuju i na društvenim mrežama, da ne postavljaju nove promotivne sadržaje poput statusa, video klipova, slika ili komentara.

Predsjednički kandidati su aktuelni predsjednik Kolinda Grabar Kitarović (HDZ), Zoran Milanović (SDP), nezavisni kandidati Miroslav Škoro, Dario Juričan, Mislav Kolakušić i Dalija Orešković, Neđeljko Babić (HSSČKŠ), Anto Đapić (DESNO), Dean Kovač (HSLS), Katarina Peović (RF) i Ivan Pernar (SIP).

Analitičari ocjenjuju da je riječ o najneizvjesnijim predsjedničkim izborima i da bi u drugi krug, koji će biti održan 5. januara, mogla ući čak tri kandidata.

Prema nekima, izvjesnije je da će se u drugom krugu naći Grabar Kitarović i Zoran Milanović, dok minimalne šanse daju mogućnosti da se u drugom krugu nađu Grabar Kitarović i Miroslav Škoro.

Birališta će biti otvorena od 7.00 do 19.00 časova, dok se prvi preliminarni rezultati očekuju iste večeri oko 20.00 časova.

Ovo su sedmi predsjednički izbori od samostalnosti Hrvatske.