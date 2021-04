Počela proizvodnja vakcine Sputnjik V u "Torlaku"

BEOGRAD - Na Institutu "Torlak" pokrenuta je proizvodnja vakcine protiv virusa korona Sputnjik V i u budućnosti će moći da se izvozi u države regiona, saopštio je Ruski fond za direktne investicije (RFPI).

Ona će u budućnosti moći da se izvozi u države regiona, saopštio je RFPI.

"RFPI i Institut za virusologiju i vakcine 'Torlak' objavljuju da je pokrenuta proizvodnja ruske vakcine protiv virusa korona Sputnjik V' u Srbiji. Ovim je Srbija postala prva država u južnoj Evropi koja će proizvoditi Sputnjik V. Proizvodnja u Srbiji je u skladu sa najstrožijim standardima", saopštili su u fondu.

U fondu je naglašeno da će u budućnosti biti moguć izvoz preparata u druge države regiona.

"U skladu sa dogovorima koji su postignuti između Ruskog fonda za direktne investicije i Instituta 'Torlak u Srbiji je u kratkom roku uspješno pokrenuta proizvodnja vakcine Sputnjik V. Srbija je prva evropska država koja je počela da proizvodi rusku vakcinu", izjavio je direktor ruskog fonda Kiril Dmitrijev.

On je podsjetio da se od početka ove godine preparat aktivno koristi za vakcinaciju stanovništva i zahvaljujući pokretanju lokalne proizvodnje razmjere vakcinacije mogu biti znatno uvećane.

BREAKING: #Serbia starts #SputnikV production! RDIF & Institute of Virology, Vaccines and Sera “Torlak” join forces to bring more Sputnik V vaccines to the world! ✌️ pic.twitter.com/mi1iImbbD0