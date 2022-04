Počela tribina "Rat u Ukrajini - šta znači srpska neutralnost", prisustvuje i Dodik

BEOGRAD - Tribina "Rat u Ukrajini - šta znači srpska neutralnost", u organizaciji informativno-političkih portala "Sve o Srpskoj" i "Fakti", na kojoj učestvuje i srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik, počela je danas u Beogradu.

Šef Predstavništva Republike Srpske u Srbiji Mlađen Cicović rekao je na početku tribine da Predstavništvo podržava njeno održavanje u uvjerenju da razmjene misli i ideja u vrijeme složenih odnosa u svijetu mogu značajno doprinijeti razumijevanju stanja, mogućnosti i načinina djelovanja u srpskoj politici sa dvije strane Drine.

"Specijalna operacija Vojske Ruske Federacije je, pored svega očekivanog (zaoštravanja stalnog sukoba NATO - Rusija) i neočekivanog (prvih ozbiljnijih pukotina u monolitu zapadne alijanse), u refleksiji na ovaj dio svijeta donijela zaoštren odnos ne samo Zapada prema nama, nego su takvi postali i unutrašnji odnosi kako među entitetima u BiH, tako i u odnosima pozicija i opozicija u Repblici Srpskoj i Srbiji", rekao je Cicović.

On je ocijenio da je gotovo postao neostvariv ideal da svaka država sama odlučuje o vlastitoj budućnosti, bezbjednosti i stabilnosti, jer je već i koncept državne neutralnosti i nemiješanja u sukobe, čini metom brojnih pritisaka i velikih rizika i iskušenja.

"Najveće pitanje je kako u svevažećoj premisi 'ili ste s nama ili ste protiv nas' Republika Srpska i Srbija mogu sačuvati neutralnost - poštujući teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine, što znači i solidarnost sa žrtvama rata i kolonama izbjeglica, ali i duboko razumijevanje za rusku specijalnu operaciju", ocijenio je Cicović.

On je izrazio uvjerenje da će učesnici tribine doći do najboljih odgovora, koji će umnogome doprinijeti jasnijem opredjeljenju i čvrstom stavu u odbrani politike srpskog naroda i njegovih država.

Organizatori konferencije naveli su u najavi tribine da se sa početkom specijalne vojne operacije u Ukrajini Srbija opredijelila za neutralnost, a da je Srpska u tome slijedi, zbog čega su suočene sa ultimatumom kolektivnog Zapada da odustanu od neutralnosti i svrstaju se u antiruski front.

Navedeno je da su, uz to, Srbija i Srpska suočene sa novim pokušajima oživljavanja fantomskih bonskih ovlaštenja, i to od njemačkog političara kojeg ni Moskva, ni Peking, ni Banjaluka ne priznaju kao visokog predstavnika, s obzirom na to da njegovo imenovanje nije potvrđeno u Savjetu bezbjednosti UN, kao i sa novim pritiscima na Srpsku u vidu uvođenja sankcija i bezbjednosnih prijetnji Dodiku.

U saopštenju je naglašeno da su zaključcima sastanka od 15. aprila predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik potvrdili koordinaciju i jedinstvo u otporu tim pritiscima.

Tribina se održana u Pres centru Udruženja novinara Srbije u Beogradu.