Počeli protesti Srba: "Kurti nas neće oterati sa Kosova i Metohije"

KOSOVSKA MITROVICA - Mirni protesti Srba počeli su danas u podne u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice gdje se okupio veliki broj građana iz sve četiri opštine sa sjevera Kosova.

Istovemeno i u Gračanici se održava skup sa porukom "Mirom protiv Kurtijevog nasilja", a na njemu su prisutni i gradonačelnici srpskih opština južno od Ibra.

U Kosovskoj Mitrovici građani nose zastave Srbije i transparente, a na jednom piše "Kurti srušio si Briselski sporazum - srušio si sve", a na drugima "Hoćemo naša ljudska prava", "Stop Kurtijevom teroru", "Kurti nas neće oterati sa Kosova i Metohije", "Srbi sa KiM veruju samo predsedniku Vučiću".

Sa narodom su i politički predstavnici Srba sa Kosova i Metohije.

Okupljeni su krenuli u mirnu šetnju od spomenika knezu Lazaru kroz ostale ulice sjevernog dijela Kosovske Mitrovice, javlja za Tanjug novinar TV Most.

Vidljiv je manji broj pripadnika kosovske policije.

Protest prati veliki broj medijskih ekipa.

Kosovo Serbs gathered in north part of divided town of Mitrovica to protest because Kosovo government did not allowed them to vote on coming Serbian elections in Kosovo. BIRN/Behar Mustafa pic.twitter.com/lOJaY582N6