Počelo postavljanje saobraćajnih znakova koji upozoravaju na pogrešan smjer

BEOGRAD - Zbog učestalih slučajeva vožnje u pogrešnom smeru na auto-putu, jutros je počelo postavljanje dodatnih saobraćajnih znakova koji će vozače upozoravati da voze u suprotnom smjeru, izjavio je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Goran Vesić.

„Zbog učestalih slučajeva, za koje verujem da uglavnom nisu slučajni, doneli smo odluku da postavimo još jedan znak kako bi vozači bili dodatno upozoreni da voze pogrešnim smerom, iako svuda već sada postoji jasna signalizacija, postavljena u skladu sa zakonom“, rekao je Vesić za TV Prvu.

Znaci su većih dimenzija od standardnih, i na njima uz obilježje za jednosmjeran pravac, stoji i jasna poruka da se vozi u suprotnom smjeru.

„Na njima vrlo jasno piše da je to pogrešan smer, ali se bojim da većina koja vozi u pogrešnom smeru, to čini namerno, jer učestvuje u nekim igrama izazova. Tako ugrožavaju svoju bezbednost ali u drugih učesnika u saobraćaju i to je pojva sa kojom ćemo kao društvo morati da se izborimo“, rekao je Vesić.

Odmah poslije slučaja na auto-putu kod Obrenovca, ministar Vesić donio je odluku o postavljanju dodatnih znakova, a dugoročno rješenje biće pokrivanje svih auto-puteva kamerama.

„Imamo i sada kamere na auto-putevima ali ne svuda. Budemo li uspeli da pokrijemo veći deo auto-puta kamerama vozači bi na displejevima dobijali upozorenje da se dešava da neko vozi suprotnim smerom na auto-putu. Tako bi mogli ubapred da dobijaju i informacije o eventualnim udesima, kako bi usporili ili prirodnim nepogodama. Ali to je proces koji će trajati godinama jer treba da uradimo projekte, da nabavimo opremu na tenderima, da uradimo softverska rešenja… u svakom slučaju to će se dogoditi i već sam izdao nalog da se pripremaju projekti”, rekao je Vesić.

Upozorio je sve da, s obzirom na veličinu dodatnih znakova, niko neće moći da kaže da nije vidio upozorenje.

„Nadam se da ćemo uspeti da rešimo ovaj problem, iako se bojim da neki to rade svesno ugrožavajući svoj i tuđe živote“, rekao je ministar Vesić.

Radnici „Puteva Srbije“ jutros su postavili znakove na petlji Surčin, a pomoćnik ministra za drumski saobraćaj Miroslav Alempić kazao je da se ovi znaci sada postavljaju na 10 petlji u zoni Beograda.

„Ovde su postavljene četiri table, koje jasno pokazuju pogrešan smer. Ovo je veća signalizacija, znaci su dimenzija 1,5 sa 2,5 metra i na njemu se jasno vidi da je to zabranjen smer“, rekao je Alempić.

On je dodao da će potom dodatni znakovi upozorenja, na osnovu naloga ministra Vesića, biti postavljeni i širom Srbije, iako su, napominje, svi putevi obilježeni u skladu sa zakonom, i nijedan se ne pušta u saobraćaj bez neophodne signalizacije.

