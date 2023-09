Počelo suđenje Abazoviću: "Neću se pozivati na imunitet"

PODGORICA - U Osnovnom sudu u Ulcinju danas je počelo suđenje premijeru tehničke Vlade Crne Gore Dritanu Abazoviću po tužbi biznismena Ranka Ubovića.

Abazović je rekao da se neće pozivati na imunitet.

Ubović je na suđenje došao u društvu advokata Zorana Piperovića, nekadašnjeg suvlasnika kompanije "Bemax" Aleksandra Mijajlovića i bivšeg policijskog funkcionera Zorana Lazovića.

Abazović je nakon ročišta novinarima kazao da su imali korektnu raspravui da su obje strane izložile to što su imale.

"Biće glavni pretres, sastaćemo se još jednom, biće i sa Lazovićem drugo, sa Mijajlovićem treće. Ni njima, a ni meni, ne odgovara da se rokovi prolongiraju", rekao je premijer.

Ponovio je da stoji iza svega što je rekao i da on nije organ koji vrši istragu.

"Ja sam premijer i sve što sam rekao ispostavilo se kao istina. Ovi ljudi na čelu su kriminalne piramide. Postoji optužnica za koju se vjerovalo da se nikad do nje neće doći. U njoj su sa njima povezana lica i tu nije kraj - 30 odsto Skaja nije obrađeno od svega što ima. Tako da sve što sam rekao iznosim kao premijer i političar jer je to moja pozicija" kazao je Abazović, prenio je portal podgoričkih Vijesti.

Dodao je i da na Osnovnom sudu u Ulcinju, nije da utvrđuje ko je kriminalac, a ko ne.

Abazović je naveo i da "ne treba da se plaši ljudi koji su vrh kriminalne piramide".

"To hoće Lazović, Ubović i Mijajlović i njihovi mediji. Sa mnom to ne može. Može li sa sudijama? Ne znam", kazao je.

Poručio je i da ga ne mogu ućutkati.

"To što nemaju svog premijera je njihov problem. Možda će ga imati za 15 dana, imali su ga godinama, vjerovatno su dijelili dobitak svi zajedno. Došao sam da pričam istinu i podstičem ljude na pravdu. Biće svega ali to je veliki korak napred", rekao je on, prenosi Tanjug.

Pred ulcinjskim sudom je šest tužbi koje je Piperović podnio protiv Abazovića kao pravni zastupnik Lazovića, Ubovića, "Bemaxa" i Mijajlovića. Ročište po tužbi "Bemaxa", koje je bilo zakazano danas za podne, je odloženo.