Podignuta optužnica protiv bake čiji je unuk puškom ubio mlađeg brata

Više javno tužilaštvo u Beogradu predalo je optužnicu Višem sudu u Beogradu protiv Vesne L. (56) kojom se tereti da je neovlašćeno držala lovačku pušku i municiju, nepropisno obezbeđenu, usljed čega je njen stariji unuk 6. jula tom puškom usmrtio svog mlađeg brata.

Optužnicom ona se tereti za krivična djela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija u sticaju sa krivičnim djelom teška djela protiv opšte sigurnosti, a u vezi krivičnog djela izazivanje opšte opasnosti, potvrđeno je Tanjugu u tom sudu.

Tužilaštvo je optužnicu 14. avgusta predalo Višem sudu u Beogradu na potvrđivanje.

Kako Tanjug saznaje, Vesna L. se tereti da je neovlašćeno držala lovačku pušku i municiju, čime je izazvala opasnost za život i tijelo ljudi i to svoja dva maloljetna unuka, olako držeći da do toga neće doći ili da će to moći da spriječi.

Tereti se da nije na propisan način držala navedeno oružje, usljed čega je njen unuk (14) pucnjem iz ovog oružja usmrtio svog dve godina mlađeg rođenog brata, prenosi Tanjug.

Kako je tužilaštvo ranije saopštilo, Vesna L. se tereti da je lovačku pušku marke "Bokerica" i municiju kalibra 16 mm bez dozvole nadležnog organa držala u svojoj spavaćoj sobi u porodičnoj kući, kao i da je postupala suprotno propisima za bezbjedno čuvanje oružja i municije, tako da im neovlašćena lica ne mogu pristupiti.

Na taj način je oružje učinila dostupnim svojim maloljetnim unucima, usled čega je 6. jula oko 13:15 sati u dnevnoj sobi kuće u kojoj žive njen 14-godišnji unuk iz puške ubio svog rođenog brata.