Podignuta optužnica za masakr u Mladenovcu, Blažiću prijeti 20 godina zatvora

SMEDEREVO - Više javno tužilaštvo u Smederevu podiglo je optužnicu protiv Uroša Blažića zbog sumnje da je 4. maja u selima Malo Orašje i Dubona ubio 9, a ranio 12 osoba. Blažiću zboga krivičnog djela teško ubistvo prijeti kazna zatvora od 20 godina.

.Optužnicom su obuhvaćeni i njegov otac Radiša B., kao i rođaci Goran i Boris G- iz Kragujevca.

„Urošu B. se stavlja na teret da je izvršio krivično djelo Teško ubistvo iz čl. 114. stav 1.tačka 2. i 11. Krivičnog zakonika u sticaju sa krivičnim djelima Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz čl. 348. stav 4. u vezi stava 1. 2. i 3. Krivičnog zakonika, Otmica iz čl. 134. stav 2. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika i Neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila iz čl. 213. stav 1. Krivičnog zakonika“, navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Smederevu.

Kako se dalje navodi, na osnovu prikupljenih dokaza u istrazi, postoji opravdana sumnja da je Uroš B. 4.maja.2023. godine, oko 22,20 časova, upravljajući putničkim vozilo marke Mercedes“, u kom je ponio automatsku pušku proizvođača Zastava, model ,,M 70 AB2, sa mehanički uklonjenim fabričkim brojem, pištol marke ,,Tokarev“ TT-33, sa nekoliko okvira municije za automatsku pušku i pištolj, jednu ručnu bombu M 52, jednu ručnu bombu M 75 i jednu kumulativnu ručnu bombu M79, došao kod Spomenika „Palih boraca“ u selu Malo Orašje, gdje je uočio grupu mlađih lica koji su se družili i slušali muziku, nakon čega je bez ikakvog povoda, sa namjerom da ih liši života, izašao iz vozila i rafalnom palьbom iz navedene automatske puške ispalio više desetina projektila u pravcu oštećenih lica, nakon čega je, kada je ispraznio okvir sa municijom, isti zamijenio i nastavio da puca u oštećene, od kojih je neke već pogodio i koji su se nalazili na zemlji, kojom prilikom je na licu mesta lišio života M.M., dok su od zadobijenih povreda u zdravstvenim ustanovama preminuli N.S.,L.M., P.M. i maloletni N.M. i A.M., svi iz Malog Orašja.

Tom prilikom okrivljeni Uroš B. je ranio još četiri osobe, dok je na još četiri oštećena lica pucao, ali ih je promašno.

Nakon toga, kako je utvrdila istraga, Uroš B. se vozilom kojim je došao na lice mjesta, odvezao u selo Dubona, koja se nalazi na udaljenosti od nekoliko kilometra, gdje je uočio više lica koji su preduzimali radove na ogradi dvorišta i sa namjerom da ih liši života, izašao je iz vozila i iz vatrenog oružja označenog pištolja marke „Tokarey" ispalio više projektila u pravcu navedene grupe lica, kao i u još jednog oštećenog koji se nalazio u neposredno blizini, kojom prilikom ih je pogodio projektilima, nanijevši im teške tjelesne povrede.

Okrivljeni Uroš B. se nakon toga, ponovo odvezao navedenim vozilom nedaleko odatle do OŠ „Momčilo Živojinović“, gdje je zaustavio vozilo, ušao u dvorište škole i tom prilikom, sa namjerom da ih liši života, iz navedene automatske puške počeo da puca u pravcu više lica koja su se tu međusobno družili, pri čemu je u oštećena lica, koja je pogodio, a koji su se nalazili na zemlji, ponovo iz neposredne blizine pucao lišivši života na licu mjesta M.P. i K.P., koji su brat i sestra, dok je D.T. usljed zadobijenih rana ubrzo preminuo.

Kritičnom prilikom okrivljeni Uroš B. ranio je i nanio teške telesne povrede opasne po život prema još četvoro oštećenih lica, dok je ispalio i više projektila u pravcu još 4 oštećena lica, ali ih je promašio.

Dalje, kako je to utvrđeno u istrazi, bježeći sa lica mjesta, u selu Šepšin uočio je parkirano putničko vozilo, sa ključem za startovanje u kontakt bravi i sa istim se odvezao u blizinu naplatne rampe u Malom Požarevcu, gdje je ostavio vozilo, a ponio je sa sobom dvije ručne bombe, da bi zatim, neopaženo prišao do taksi vozila, koje je čekalo na naplatnoj rampi, gdje je, uz prijetnju aktiviranja ručnih bombi, prinudio oštećenog vozača da nastavi kretanje vozilom kako bi izbjegao policijske službenike, dok je u vozilu bila putnica, odakle su nastavili kretanje prema mjestu u opštini Ub, gdje je oštećena putnica izašla iz vozila, kojoj je zaprijetio da ne smije ništa da prijavi, a potom je naredio vozaču taksi vozila da ga odveze do sela Vinjište, na teritoriji grada Kragujevca, gdje je kasnije pronađen i lišen slobode od strane policijskih službenika, u prijepodnevnim časovima.

Istragom je utvrđeno i da je Uroš B., u kući u kojoj je živeo, neovlašćeno držao veću količinu oružja, delova za oružje i municiju.

Njegovom ocu, Radiši B. se stavlja na teret da je izvršio krivično delo Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i stavljanje u promet oružja i eksplozivnih materija iz čl. 348. st. 4. u vezi st. 1, 2. i 3 Krivičnog zakonika u sticaju sa krivičnim delom Teško delo protiv opšte sigurnosti iz čl. 288. stav 2. u vezi čl. 278 . stav 1. Krivičnog zakonika.

Istragom je utvrđeno da je okrivljeni Radiša B. u kući u kojoj je živio neovlašćeno držao veću količinu vatrenog oružja, municije i eksplozivnih materija i to jedan pištolj, jedan revolver, 241 komada metaka različitog kalibra, crni barut u količini od ukupno 854,38 grama, kao i različite dijelove za oružje.

Pored ovog, istom se stavlja na teret da je neovlašćeno nabavio veću količinu vatrenog oružja, municije i eksplozivnih sredstava, između ostalog i automatsku pušku sa mehanički uklonjenim fabričkim brojem proizvođača ,,Zastava“, model ,,M70 AB2, pištolj marke ,,Tokarev TT-33 “, kao i municiju za navedeno vatreno oružje, jednu ručnu bombu M 52, jednu ručnu bombu M 75 i jednu kumulativnu ručnu bombu M79, a potom je istu nakon kupovine kuće koja se nalazi u Šepšinu, tamo prenio i držao neobezbijeđene na tavanu kuće, omogućivši tako svom sinu okrivljenom Urošu B., kome je navedenu kuću dao na korišćenje, da dođe u posjed ovog naoružanja i da ga koristi, vježbajući pucanje iz označene automatske puške i pištolja u podrumu kuće u džak peska, a koju automatsku pušku, pištolj i municiju je potom koristio dana 4. maja 2023. godine prilikom lišavanja života 9 osoba.

Goran i Boris G. iz Kragujevca, optuženi su zbog postojanja opravdane sumnje da su izvršili krivično djelo Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i stavljanje u promet oružja i eksplozivnih materija iz čl. 348. st. 3. u vezi st. 1. i 2 u vezi čl. 33 Krivičnog zakonika, jer su u kući i pomoćnoj prostoriji neovlašćeno držali veću količinu oružja, municije i eksplozivnih sredstava.

Optužnica je dostavljena Višem sudu u Smederevu na odluku o potvrđivanju, sa prijedlogom da se prema svim optuženim licima produži pritvor.

Okrivljeni Uroš B. u vrijeme izvršenja krivičnog djela nije imao navršenu 21 godinu, zbog čega, shodno odredbama čl. 44 a stav. 2 Krivičnog zakonika, njemu nije moguće izreći kaznu doživotnog zatvora, već kao maksimalnu kaznu, kaznu zatvora u trajanju od 20 godina, što je tužilaštvo i predložilo u optužnici.

Kaznu zatvora u trajanju od 20 godina, kao jedinstvenu maksimalnu kaznu za oba krivična djela koja mu se stavljaju na teret, tužilaštvo je predložilo da se izrekne i njegovom ocu okrivljenom Radiši B.

Za optužene Gorana i Borisa G. tužilaštvo je stavilo prijedlog da budu osuđeni na kazne zatvora u trajanju od po 6 godina, prenosi Nova.rs.

