Podnesen prijedlog za novi referendum o imenu Makedonije

SKOPLJE - Predsjednik Svjetskog makedonskog kongresa Todor Petrov podnio je u Sobranju prijedlog za pokretanje građanske inicijative za raspisivanje novog, obavezujućeg referenduma na kojem bi se građani Makedonije izjasnili o promjeni imena zemlje.

Prema prijedlogu, građani bi trebalo da odgovore na pitanje: "Da li ste za promjenu imena države Makedonije u državu Sjevernu Makedoniju?", prenosi sajt "Plus info".

Petrov smatra da je prijedlog za skupljanje 150.000 potpisa za tu inicijativu jedini pravni instrument koji omogućava Ustav Makedonije, a čijom realizacijom može da se dođe do suspendovanja Sporazuma sa Grčkom i ustavnih izmjena i do očuvanja ustavnog imena, ali i identiteta nacije. On ističe da bi odluka na ovom referendumu bila obavezujuća, za razliku od konsultativnog referenduma od 30. septembra.

"Na referendumu od 30. septembra ove godine Državna izborna komisija je saopštila da nije usvojena odluka o učlanjenju Makedonije u NATO i EU putem prihvatanja Sporazuma između Makedonije i Grčke za promjenu imena države i identiteta nacije", ističe Petrov, prenio je Tanjug.

Pitanje na ovom referendumu treba da bude precizno formulisano i nedvosmisleno, za razliku od referendumskog pitanja od 30. septembra, ukazuje Petrov i dodaje da je optimista i da vjeruje da će inicijativa dobiti podršku 150.000 građana.