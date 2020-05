Pogledajte ulice Beograda prvog dana od ukidanja policijskog časa

BEOGRAD - Na ulicama Beograda večeras se mogu vidjeti građani koji su iskoristili lijepo vrijeme za boravak napolju poslije skoro dva mjeseca, prvi put nakon 18 časova, jer više nije na snazi zabrana kretanja, a poslije ukidanja vanrednog stanja uvedenog zbog pandemije virusa korona.

Da nema zaštitnih maski i rukavica, izgledalo bi kao da se život u glavnom gradu Srbije u potpunosti vratio u normalu.

Tako se, osim šetača, mogu vidjeti i puni parkovi, građani u baštama kafića i restorana, ali i redovi ispred butika.

U Srbiji, pa tako ni u njenoj prijestonici, od danas nema zabrane kretanja koja je na snazi bila svakog dana od 18 časova do pet sati ujutru, što znači da sada slobodno mogu da se kreću i građani stariji od 65 godina, kojima je to do juče bilo dozvoljeno samo tokom trajanja policijskog časa.

Ipak, preporuka za njih je da ne ulaze u gradski prevoz koji saobraća od sutra, a za sve važi mjera socijalne distance.

Vanredno stanje, koje je bilo na snazi od 15. marta, ukinuto je sinoć, jer, kako su naveli iz Kriznog štaba, stepen pozitivnosti na virus korona je ispod dva posto, a više od sedam dana on je i manji od pet posto.

Prema podacima od 15 časova danas, u Srbiji je do sada od posljedica virusa korona preminulo 206 osoba, oboljelo je 9.848 osoba, a izliječeno je 2.160 građana.

U zemlji je testirano 122.995 osoba.