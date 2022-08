Pogrebnik otkriva: Poslali tijelo iz Njemačke, sahranili ga bez sveštenika i porodice

ZADAR, KELN - Pogrebnik Igor V. iz okoline Zadra ispričao je s čim se sve susreće u svom poslu, a neke priče su toliko začuđujuće da je u njih teško povjerovati.

Tek nedavno se pogrebnik susreo s nečim što je njemu postalo normalno, a mnogima začuđujuće pa i šokantno. Naime, trebao je prevesti tijelo pokojnika iz Kelna u jedno mjesto u okolinu Zadra gdje je tijelo pokopano bez katoličkog obreda, sveštenika, pa čak i članova porodice, prijatelja ili poznanika.

"Porodica je htjela da pokojnika pokopamo mi iz pogrebnog preduzeća. Oni nisu mogli doći na pogreb, čovjek ima djecu koja su razasuta svagdje po svijetu pa nisu svi mogli doći u tako kratko vrijeme. Rekli su kako će se svi okupiti u junu iduće godine i prirediti obred kakav je pokojnik trebao imati na pogrebu. Znači tad će se na grobu okupiti članovi porodice, rođaci, prijatelji, a navodno će doći i sveštenik", govori Igor za Fenix-magazin.de.

Na pitanje nije li to neobično, jer sveštenik bi na obredu sahrane trebao biti zbog pokojnika, a ne zbog ljudi, Igor je slegao ramenima.

"A to je tako, ne znam. Takva je bila njihova želja i namjera. Kako će oni učiniti kad dođu u Hrvatsku, ne znam, niti nas to, kao pogrebno preduzeće zanima. Mi smo pokojnika dostojanstveno sahranili i to je za nas riješeno. Šta i kako dalje, to je na porodici i svešteniku koji će htjeti ili ne doći na takav naknadni obred", rekao je Igor.

Igor kaže da ovo nije usamljen slučaj. Nerijetko im se dogodi da se porodica ne može okupiti pa oni sahranjuje pokojnike bez sveštenika kojeg naknadno pozivaju na groblje.

Koliko je to ispravno, kaže, ne zna, niti je na njemu da o tome razmišlja.

"Mi se ponekad pomolimo kad ukopavamo pokojnika, ponekad imamo toliko posla da jednostavno nemamo vremena za molitvu te se samo prekrstimo i idemo dalje", govori Igor.

Kaže da za to nikoga ne optužuje niti sudi o tome je li to ispravno i opravdano ili ne.

"Ne razmišljamo više o tome. Na početku je i meni to bilo malo čudno, ali to se jednostavno događa, to je život", kaže Igor.

Dodaje da nikad ne treba osuđivati jer se ne zna šta se događa u porodici pokojnika.