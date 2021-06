Pojavio se snimak paljenja zastave SPC iznad Gračanice

GRAČANICA - Na društvenim mrežama pojavio se snimak paljenja zastave SPC, a kako se pretpostavlja, ovaj vandalski čin odigrao se na brdu iznad Gračanice.

Prethodno, tokom dana na društvenim mrežama se pojavila slika maskirane osobe sa zastavom Albanije kako gazi crkvenu zastavu, koja je u noći između 29. i 30. juna ukradena sa ulazne kapije manastira Gračanice.

Video with burning the stolen #Serbian #Orthodox #Church flag appeared on social networks, Kosovo-online reports. Unidentified perpetrators with an Albanian flag are seen setting the Church flag on fire on a hill apparently overlooking Gračanica. #Kosovo https://t.co/kgvdKPsqbt pic.twitter.com/SJYMn0hB03