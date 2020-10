Pokazna vježba Kfora na KiM za vanredne situacije

PRIŠTINA - Misija Kfora na KiM sa više od 200 pripadnika, 50 vozila i dva višenamjenska helikoptera sprovela je vježbu Zapadna oluja koja je imala za cilj da pokaže visok nivo spremnosti jedinica za upravljanje u vanrednim situacijama, kao i primjenljive komandno-kontrolne procedure u međusobnoj komunikaciji.

Vježbu je organizovala Regionalna Komanda Istok, a izvedena je na aerodromu u Đakovici, navodi se u saopštenju.

Vježba, koju je nadgledao komandant Kfora general-major Mikele Risi zajedno sa predstavnicima Evropske misije Euleks i kosovske policije, sastojala se od "realistične simulacije kontrole mase i nereda i evakuacije vojnog osoblja", koju su izveli vojnici iz Italije, Poljske, Mađarske, Austrije, Moldavije, Slovenije i Turske.

Misija Kfora pod vođstvom NATO je treća instanca reagovanja poslije kosovske Policije i Euleksa i redovno sprovodi vježbe sa svim jedinicama kako bi održala visok nivo spremnosti da bi ispunila svoju misiju doprinosa sigurnom i bezbjednom okruženju, kao i slobodi kretanja za sve građane na Kosovu i Metohiji po mandatu Rezolucije 1244 Savjeta bezbjednosti UN, navedeno je u saopštenju, prenio je RTS.

More than 200 #NATO_KFOR Soldiers with 50 vehicles and 2 helicopters rehearsed the management of emergency situations and command & control procedures. The exercise took place at Gjakova/Djakovica airfield and was observed by the @Kosovo_Police and @EULEXKosovo pic.twitter.com/vH7IITsV3u