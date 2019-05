Pokvareni brod se približava Splitu

SPLIT - Putnički brod Aurelia, talijanske brodarske kompanije SNAV, još uvijek je na putu prema Splitu.

Trenutno se, sudeći prema stranici Marine Traffic koja prati kretanje brodova širom svijeta, nalazi nedaleko od otoka Drvenik Mali.

David Radas, voditelja službe odnosa s javnošću pri Ministarstvu prometa i mora je rekao da se brod u splitskoj luci očekuje između 13 i 15 sati. Na brodu je, kaže, sve u redu.

"Brod je urednog stanja, u prvom redu to se odnosi na putnike i posadu. Vremenski uvjeti su uredni, jugo se smirilo pa je tako i more mirno. Trenutna brzina plovidbe je između 4 i 5 čvorova, brod je ušao u splitski akvatorij. Udaljenost od pilotske stanice je 16 pilotskih milja, tu će se ukrcati lučki pilot. Pristajanje u luci se navedeno između 13 i 15 sati", kaže Radas za Index.

Plutali juče cijeli dan

Podsjetimo, brod Aurelia pokvario se na putu iz Ancone u Split u noći sa srijede na četvrtak. Juče oko 15.30 stigao je remorker Pollux koji ga vuče prema Splitu. Nešto prije 16 sati krenuli su na put dug 60 nautičkih milja brzinom od tri čvora po satu. Vremenski uslovi im nisu dali da brže plove.

Kako sada piše stranica Marine Traffic, plove brzinom od 4,1 čvora što znači da su se uslovi na moru vjerojatno malo popravili. Međutim i dalje je to jako mala brzina.

Na brodu se nalazi 215 putnika i 92 člana posade.

Na brodu nema povrijeđenih. Jedna Talijanka se onesvijestila uslijed valjanja zbog jakog juga.

Nedugo nakon dojave, u blizini Aurelije neko je vrijeme plovio putnički brod Maira, koji pripada istoj kompaniji, kako bi bio raspoloživ u slučaju potrebe za asistencijom, no to nije bilo potrebno s obzirom na to da je predstavnik brodara u Hrvatskoj, firma MSC Krstarenje d.o.o., poduzeo sve potrebne radnje kako bi se osiguralo tegljenje broda u splitsku luku.

(Index)