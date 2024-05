Pola vijeka čekali novi asfalt

​MRŠINCI - Mještani jednog dijela Trbušana i Mršinaca sa oduševljenjem su dočekali građevinske mašine koje ovih dana završavaju asfaltiranje ulica ispred njihovih domova, kao i izgradnju fekalne kanalizacije, što je bilo jedno od gorućih problema u ovom dijelu Čačka.

Gradonačelnik Čačka, Milun Todorović, kazao je da je fekalna kanalizacija u dužini od 1.800 metara urađena na četiri lokacije za 35 domaćinstava u Trbušanima, a sredstva od 18 miliona dinara obezbijeđena su iz gradskog budžeta, preko mjesne zajednice.

Takođe, asfaltirano je oko 1.000 metara puteva, šest manjih krakova, koji su, prema riječima žitelja, veoma značajni za njihovo normalno funkcionisanje. Sredstva od 15 miliona dinara takođe su obezbjeđena iz budžeta Grada, preko mjesne zajednice.

"Živimo ovde od 1971. godine. Gazili smo kaldrmu i kamenje da siđemo na put. Sad je druga pjesma", kazala je mještanka Trbušana, Olga Bojović.

Puniša Grujić iz ovog naselja ispričao je kako je na prijemu kod gradonačelnika izrazio potrebu mještana ovog dijela grada za izgradnjom fekalne kanalizacije, i odmah je dobio obećanje koje je sada ispunjeno.

"Sada stvarno svi možemo mnogo lakše da živimo, u odnosu na blato u kom smo bili. Osvetljen nam je i put pored groblja, što nam mnogo znači. Verujte da ni nama odraslima, a kamoli deci nikako nije prijatno da pored groblja prolazimo po mraku. Sada je ovaj deo potpuno drugačiji, a verujemo da će biti asfaltiran još jedan deo saobraćajnice kako bi se ovde za nas 'zaokružila priča'", rekao je Grujić.

Gradonačelnik je podsjetio i na takođe, značajnu i dugo očekivanu investiciju, koja je u ovom selu završena.

"Veoma je bitno da smo ovde doveli u red saobraćajnice koje su bile devastirane prilom izgradnje auto-puta. Završeni su rekonstrukcija i asfaltiranje opštinskog puta od škole u Prijevoru do škole u Trbušanima i dalje do raskrsnice sa državnim putem kod Komune u ukupnoj dužini od 4.470 metara", naveo je on.

U Mršincima je pri kraju asfaltiranje saobraćajnice, pored koje živi oko trideset stanovnika ovog sela, a cijela investicija košta šest miliona dinara izdvojenih iz gradskog budžeta, prenosi "b92".

