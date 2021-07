Policajci brutalno pretukli slijepog čovjeka u Hrvatskoj

Zagrebački policajci su slijepom čovjeku slomili nogu, iščašili ruku pa ga nakon svega optužili za lažno predstavljanje i vrijeđanje.

Stevan Jambrešić ima 47 godina i od djetinjstva je potpuno slijep. S polusestrom živi na zapadnoj strani glavnog grada. Baš tamo prije dva mjeseca zatekli su ga i policajci. Prepričava kako je to izgledalo.

"Odlazim do plota, otvaram. Pazite pitanje, jeste vi Stevo? Eto, tako su pitali. Ja sam rekao da, da. Ali, prezime nisu spominjali", rekao je Stevan Jambrešić.

Njegovo pravo ime je Stevan, ali ga svi zovu Stevo.

Nakon kratke komunikacije s policijom dvojica policajaca su ušli u dvorište, priveli ga na silu te mu pritom slomili nogu i iščašili ruku.

"Neko je u VII stanicu došao da prijavi svog očuha da je udario. Nisu ni čekali da kažem svoje prezime. Odmah su tražili neki dokument. Ja sam krenuo prema hodniku u jaknu da dam ličnu, tako su mi rekli. Međutim, oni su se brzo predomislili i počeli su već primjenjivati silu. Povlačiti me prvo za ramena, pa za prsluk da sam skoro pao na nos", rekao je on za RTL-ovu emisiju Potraga.

Policija je, dakle, tražila čovjeka potpuno drugačijeg prezimena. Stevan Jambrešić, kaže, do svoje lične karte nije uspio da dođe.

"Kad su me odvukli do pola dvorišta, srušili su me i počeli udarati po nozi, onako skačući dok ja nisam počeo da viče - slomili ste mi nogu. Nogom! Cipelom! Jako. I sad, šta je bilo. Ja sam rekao - slomili ste mi nogu, a nisu se obazirali na to, onda su stali da udaraju i da izvrću nogu", kaže on.

Njegovo jaukanje čula je i komšinica Lejla Tataragić koja ga je vidjela kako leži na podu.

Naime, policija je tražila osobu romske nacionalnosti, istog imena, ali različitog prezimena, koja se, navodno, trebala nalaziti na istoj adresi.

Postupanje policije bilo bi iznenađujuće grubo čak i da su našli pravu osobu, a potpuno je nejasno zašto Stevanu Jambrešiću nisu dali priliku da pokaže ličnu kartu.

Iz MUP-a priznaju da su policijski službenici prekršili zakon, neopravdano upotrebili silu. U odgovoru pravobraniteljici, koji je stigao mejlom 13. juna, a nosi datum 28. jula, tvrde da su o svemu obavijestili i Jambrešićevu sestru, i to još 21. jula. Taj odgovor nema nikakvog smisla jer, da je odgovor policije u kojem objašnjavaju da su krivi primila, Jambrešićeva sestra se ne bi više od nedjelju dana nakon toga obratila medijima.

U službenoj policijskoj belešci piše da je doktorka Hitne koja je pozvana u stanicu, nakon što se Stevan Jambrešić žalio na bolove, ustanovila da mu nije ništa.

"Njihovo je pitanje samo bilo - jel' imate primjedbu na policijsko postupanje? Rekao sam, naravno da da jer su mi nanijeli fizičku povredu. Ali, prije nego što su me otpustili, zvao sam, tražio, insistirao da mi zovu hitnu pomoć jer ne znam šta je, boli me ruka, boli noga. Da bi hitna došla, neka doktorka, ima u dokumentaciji onoj, da bi me pregledala i zaključila kako je sve u redu", rekao je Jambrešić.

Međutim, nakon što ga je policija isprebijala, još su ga i optužili za lažno predstavljanje i vrijeđanje i omalovažavanje, ali i odbijanje davanja lične karte do koje nije mogao doći jer su ga - brutalno napali.

(RTL)