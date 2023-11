Policajci svjedočili kako ih je napalo 400 torcidaša

ZAGREB - ​Iskazi policajaca državnom tužilaštvu po prvi su put objavljeni u optužnici protiv 42 okrivljena za nerede na A1 u maju 2022. Policajcima su razbili glave, ruke i noge te su ih probali žive zapaliti.

"Brate stali na pumpu, šema će bit neka, zablokirali smo autoput…sve, nisu nas htjeli pustit na pumpu, mi stali, idemo u suprotnom smjeru sad", glasila je tako audio poruka s mobilnog jednog od uhapšenih Torcidaša dok su se u pozadini čuli pucnjevi.

Za njih 42 policija je prikupila dovoljno dokaza za optužnicu da su tog 21. maja 2022., u 21.33 sati po povratku iz Zagreba za Split, na autocesti A1, kraj benzinske pumpe učestvovala u rušilačkom pohodu i napadu na policajce.

U cijelom haosu učestvovalo je njih između 250 i 300, od ukupno 1.500 koliko ih se vozilo u konvoju prema Dalmaciji. Bili su nezadovoljno jer klub Dinamo, kao organizator utakmice njih i splitskog Hajduka, nije dozvolio da uđu na tribinu stadiona "Maksimir".

U povratku su, tvrde policajci i tužiteljka, neki dogovorili kako će izazvati nerede kako bi se osvetili. Na čelu kolone od dva autobusa, 18 kombija i 104 automobila, bili su policajci ali to ih nije obeshrabrilo. Detalje su ispisali na više od 190 stranica.

Prema izjavi jednog od policajaca, koji su osiguravali benzinsku, nikad u 25 godina rada nije bio u takvom strahu. I ranije su ga, dok je radio u interventnoj policiji, napadali huligani, ali u tim trenucima bio je potpuno bespomoćan.

"Oko 21.30 sati kolona vozila navijača predvođena interventnom policijom je polako usporavala što sam vidio te se zaustavila tačno u ravnini izlaska iz pumpe. Prvi u toj koloni bila su pet ili šest kombija iz kojih su odmah nakon zaustavljanja počeli izlaziti navijači kojih je bilo oko 25 i oni su pozivali druge iz kolone da izađu iz vozila. Tada su svi krenuli izlaziti. Prema nama je krenulo oko 150 do 200 navijača. Šef im je rekao da je ona zatvorena i da ne mogu ondje, ali oni su nastavili. Ušli smo u vozilo i odvezli se do glavnih vrata kako bi ih spriječili da provale, ali oni su krenuli trčati za nama", rekao je jedan od policajaca.

Dodao je kako su krenuli nadirati i preko kanala te da su ih cijelo vrijeme gađali kamenjem, flašama, zapaljenim bengalkama, raketama, kantama za smeće, kukastim željezima, remenjem. Dok su ih gađali, navijači koji su dolazili s izlaza trčali su i dalje prema njima. U tom trenutku, kada je vidio da prema njima ide bar 400 njih, rekao je šefu: "Šefe gotovo je, ništa od nas".

Koliko je situacija bila opasna naveo je da su navijači palili bengalke i rakete, koje su bacali prema njima te je postajala opasnost da zapale samu stanicu u kojoj su se skrivale radnice. Automobile i kombi su im razvaljivali sa svih strana, ali u zadnji tren u pomoć im je stigao jedan kordon interventne policije i to pješke. Zbog haosa na auto-putu nisu mogli proći kombijima.

"I kad su se povlačili navijači su nas i nadalje gađali raznim predmetima. U jednom trenutku sam vidio kako prema šefu leti pivska staklena flaša. Vidio sam i da će ga pogoditi u glavu pa sam ga povukao i flaša ga je pogodila u rame. Činilo se kao da napad traje cijelu vječnost, a možda je trajalo dvadesetak minuta" ispričao je policajac.

Njegove kolege su dodale kako su neki od navijača bili maskirani, neki su imali fantomke, zavezane majice, marame, šalove i drugo, tako da ih ne bi mogli prepoznati.

Ali jasno se sjećaju kad su naskočili na njih, osim psovki, rekli su im: "Zatvorili ste nam Maksimir, sada ćemo vi vama zatvoriti autocestu".

Koliko je situacija bila bez kontrole, svjedoče policajci, jedan od navijača je prema njima ispalio brodsku signalnu raketu. Skrenula je s putanje i zaustavila se blizu agregata za točenje goriva. S druge strane, interventne policajce zasuli su kamenjem, okružili ih te pokušali i zapaliti.

"U jednom trenutku je kolega dobio bengalku u svoju podlakticu i staklenu flašu u desnu šaku i počeo je krvariti. Drugi je imao povrede po leđima od udaraca nogama i rukama i po podlaktici sa drvenom palicom poput 'stihlove'. Budući da napad nije prestajao izdao sam naredbu svom timu da se povuku u službeno vozilo radi njihove zaštite. Tada su nas opkolili sa svih strana" priča policajac.

Kolege su bile u kombiju dok je on još ostao vani kraj suvozačevih vrata. Navijači su palicama i signalnim stubićima pokušavali razbiti vozačev prozor dok je u isto vrijeme drugi dio navijača u rukama držao zapaljene bengalke iz čega su zaključili da žele razbiti staklo na vratima te potom ubaciti u vozilo upaljene bengalke.

"Pokušavali su otvoriti vrata vozača i od prtljažnog prostora, a klizna vrata na kombiju su bila otvorena. Unutra su sjedili prethodno povrijeđene kolege. Kroz ta klizna vrata ubacili su jednu upaljenu bengalku direktno u vozilo, međutim je kolega ju je nogom uspio izbaciti van. Cijelo to vrijeme stajao sam kod suvozačevih vrata nastojeći ih odbiti da ne uđu na klizna vrata. Lupali su me po kacigi i cijelo vrijeme po desnoj strani tijela. Cijelo vrijeme su nas gađali bengalkama i pokušali provaliti" svjedočio je policajac.

S obzirom na to da su se našli u životnoj opasnosti, upozorio ih je da stanu jer će se u protivnom pucati. Oni su se na to oglušili i on je ispalio osam hitaca u vazduh. Malo su se trznuli na to njegovo ispaljivanje hitaca, ali su potom dalje nastavili s udaranjem po njemu i po vozilu. Nastavili su urlati "ubi pandura, ubi purgera, ubijmo ih". Budući da napad navijača nije jenjavao, razbili su prednje staklo na kombiju i više nije imao drugu opciju, ispalio je 11 hitaca ispred navijača u betonsku podlogu.

"Oni su se na to malo odmaknuli od vozila i kolega je uspio iz vozila uzeti sredstvo sa nadražujućom supstancom i pošpricati navijače tako da su ih uspjeli odmaknuti od vozila. Napad je i dalje trajao, gađali su nas, ali nas bar nisu tukli iz blizine" ispričao je policajac.

Skori dolazak novih policijskih snaga spriječio je dalje divljanje. Pokušali su pohvatati sve sumnjive prije nego su se sakrili u vozila i pobjegli dalje. Mnoge su snimile kamere videonadzora, a neke su jednostavno prepoznali. Treći su pak imali rane od sukoba ili su plakali zbog suzavca. Bili su to jasni dokazi da su bili u blizini policajaca.

Gotovo svi optuženi su na ispitivanjima porekli da su bili dio onih koji su učestvovali u neredima.

Demantovali su sve optužbe, pričali kako su bili daleko, kako su došli samo vidjeti šta se događa. Dio njih rekao je kako uopšte nisu članovi Torcide, da nisu znali za nerede, da ih je iz auta izvukao zastoj. Ostatak njih se samo branio ćutanjem.

Za svakog od njih policija i tužilaštvo su posebno izdvojili sve dokaze kako bi nesporno utvrdili da su to bili oni.

Izuzeli su im mobilne i našli prepiske u kojima se čak i dogovaraju da će izazvati nerede. Jednome nisu mogli istražiti komunikaciju jer im je rekao kako se ne sjeća šifre od mobitela.

Tako je jedan pisao da će se "grupisati svi na Draganiću ili negdje prije, s ciljem okupljanja cijele torcide i invazije“. Nadalje navodi kako će sa sobom ponijeti "bengalku, male bljeske i malu palicu", te na kraju razgovora je piše kako će "noćas biti nereda" i da će "na****ti huligani zagrebačkih ulica".

Zavisno o količini zasluga u izazivanju nereda, prijeti im od mjesec dana pa sve do pet godina zatvora, prenose "24Sata".

