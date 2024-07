Policajcima iz auta pokazao srednji prst, oni ga stigli (VIDEO)

Karlovačka policija podnijela je krivičnu prijavu protiv 19-godišnjaka koji je pijan vrijeđao policajce.

Sve se dogodilo 28. jula u noćnim satima, kad je mladić kao suvozač u vozilu, dok je prolazio pored policijske patrole, policajcima kroz prozor pokazao srednji prst te ih vrijeđao.

"U noćnim satima 28. jula u Karlovcu, 19-godišnjak pod uticajem alkohola od 1.69 promila, kao suvozač u vozilu, prilikom prolaska pored policijske ophodnje, otvorio je prozor te pogrdnim riječima vrijeđao policijske službenike pokazujući im srednji prst“, navode iz policije, prenosi Index.hr.

Policijska patrola je krenula za vozilom i ubrzo zaustavila 24-godišnjeg vozača koji je upravljao vozilom karlovačkih registarskih oznaka. Policijski službenik je prema 19-godišnjaku upotrijebio fizičku silu i „sredstva za vezivanje radi sprečavanja mogućeg bijega“.

Protiv 19-godišnjaka nadležnom sudu bie podnesena prijava zbog počinjenog prekršaja iz čl. 17 Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Vozač je snimio cijelu situaciju u kojoj suvozač govori policajcu "Nemoj me dirati", a policajac ga pita "Što si vikao?" te ga uz primjenu sile privodi. Policajka je potom upozorila vozača da prestane snimati.

"Makni mobitel, ometa nas... Nemaš pravo snimati".

Mladić je izjavio da policajca zna od prije. Navodi da je bio svjedok jednom incidentu kod noćnog kluba „Monaco“ u Karlovcu. Tvrdi da je došlo do tuče te je njegov prijatelj zvao policiju. Došao je isti policajac te uz osumnjičene uhapsio i njegovog prijatelja koji je događaj prijavio.

"Vidio sam ga uz cestu, prepoznao, spustio staklo i pokazao mu srednji prst. Učinio sam to jer sam bio pijan, to priznajem i tu nije ništa sporno. No, kako je treštala glasno glazba u automobilu, vjerojatno su oni to krivo shvatili kao da sam im nešto vikao. Vozilom je upravljao moj brat, koji me je došao pokupiti iz noćnog izlaska, ja sam bio suvozač", kazao je mladić za Jutarnji.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.