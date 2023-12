Policija i službeno prijavila Banožića za tragičnu nesreću

VUKOVAR - ​Nakon što je Mario Banožić prije par dana ispitan u sjedištu Policijske uprave vukovarsko-srijemske protiv njega je dovršeno kriminalističko istraživanje za izazivanje saobraćajne nesreće 11. novembra u kojoj je poginuo 40-godišnji vozač.

"Telegram" je prvi saznao da je Banožić ispitan u strogoj tajnosti, a sada je, prema informacijama "Jutarnjeg lista", u tajnosti podnijeta i kaznena prijava.

Naime, na upit "N1" o podnošenju kaznene prijave protiv Banožića ni Policijska uprava vukovarsko-srijemska ni MUP RH nisu odgovorili. Upit su poslali i Županijskom državnom tužilaštu u Vukovaru, no ni oni se još ne oglašavaju.

"N1" je nedugo nakon kobnog Banožićevog udesa prvi javio da policija planira protiv njega podnijeti kaznenu prijavu za izazivanje saobraćajne nesreće sa smrtnom posljedicom i to iz nehata. Razlika je golema jer za izazivanje saobraćajne nesreće u kojoj je neko poginuo Kazneni zakon predviđa do 15 godina zatvora, ali u slučaju da nesreća nije izazvana namjerno već iz nehata propisano je do osam godina zatvora.

Iz PU vukovarsko-srijemske, dakle, više ne žele komunicirati javno o Banožićevom udesu i onome što su preduzeli nakon nesreće.

Na potezu je sada državno tužilaštvo koje bi, kada primi kaznenu prijavu protiv bivšeg ministra trebalo odlučiti hoće li postupak i dalje voditi zbog nehatnog izazivanja tragične nesreće, ili će mu pak na teret staviti težu kvalifikaciju.

Sve do podizanja optužnice državno tužilaštvo ima mogućnost vagati za koje kazneno djelo ima dokaza, odnosno zbog kojeg će tačno kaznenog djela Banožića izvesti pred sud.

Pravni stručnjaci objasnili su da i nakon podizanja optužnice, odnosno tokom cijele glavne rasprave državno tužilaštvo optužbu može mijenjati. Sasvim konkretno, kada bi se naknadno pojavili dokazi da Banožić nije izazvao nesreću iz nehata, odnosno nenamjerno, državno tužilaštvo moglo bi promijeniti kvalifikaciju i na teret mu staviti teže kazneno djelo.

U ovom slučaju to bi tražilo i promjenu nadležnosti suda, jer se za kaznena djela za koja je predviđeno do osam godina zatvora, postupci vode na opštinskim sudovima, dok se za kaznena djela za koja zakon predviđa do 15 godina zatvora, okrivljenima sudi na županijskim sudovima.

Bilo kako bilo, o Banožiću bi se sada trebalo oglasiti državno tužilaštvo. Iako je bilo i nedoumica da li je bivši ministar uopšte sposoban za suđenje zbog težine povreda, nakon što je ispitan u PU vukovarsko-srijemskoj i nakon što je snimljen na kafi s prijateljima, evidentno je da mu je zdravstveno stanje bolje.

Čeka se i odgovor USKOK-a o mogućim sumnjama u zataškavanje, odnosno nepravilnom postupanju u rasvjetljavanju Banožićeve nesreće, navodi "N1".

