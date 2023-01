Policija o nestanku Ane Volš: Zatvorena terenska potraga, nije pronađen nijedan trag

Policija u Kohasetu saopštila je sinoć da je završila pretragu terena u potrazi za nestalom Anom Volš (39).

"Terenska potraga za Anom Volš i dokazima koji su vezani za njen nestanak je zatvorena. Pripadnici jedinice za specijalne i hitne slučajeve, kao i specijalizovana jedinica obučena za potragu i spasavanje, tri tima sa obučenim psima tragačima (K9), pretražilo je šumovite oblasti u blizini kuće nestale Ane Volš. Ronioci su takođe su pretražili mali potok i bazen kod njene kuće, ali dva dana zaredom nisu pronašli nijedan trag. Ukoliko policija ne pronađe nove tragove ili ne sazna nove informacije, ovakva potraga se neće nastaviti", navodi se u saopštenju i dodaje da će policijski detektivi nastaviti da istražuju ovaj slučaj, kako bi eventualno došli do novih informacija, prenose "Novosti".

