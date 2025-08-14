Policija potisnula učesnike protesta: Bačen suzavac, kordon kod Vlade Srbije

BEOGRAD - Policija je večeras potisnula učesnike protesta koji su se okupili na raskrsnici Ulice kneza Miloša i Birčaninove i pokušavali da stignu do prostorija SNS, ispred kojih su se okupile pristalice te stranke.

Policija je potisnula demonstrante ka Slaviji i niz Nemanjinu ulicu, a bačen je i suzavac, javlja Tanjug.

Ispred prostorija SNS i dalje su pristalice te stranke.

Jedan kordon policije raspoređen je u Nemanjinoj ulici kod Vlade Srbije, a drugi kod Resavske ulice.

Inače, protest "Večeras pucate po šavovima" u Beogradu večeras je prerastao u dramatične scene ispred Generalštaba i u Ulici kneza Miloša.

Oko 21.40 časova, grupa građana bacila je baklje prema pristalicama SNS-a. Odmah potom iz pravca prostorija stranke odjeknuli su vatrometi. Eksplozije i dim natjerali su okupljene da se razbježe.