Policija pretresla stan teroriste u Novom Pazaru, pod opsadom i selo

Nakon terorističkog napada koji se dogodio ispred ambasade Izraela u Beogradu kada je muškarac iz samostrela ranio pripadnika Žandarmerije, policija je pretresla stan u centru Novog Pazara za koji se pretpostavlja da je koristio napadač, inače Srbin koji se preobratio u Islam.

"Viđali smo ga vrlo retko, nije bio upadljiv. Skoro je doveo ženu, koja je cela bila pokrivena. Ovo je Novi Pazar multinacionalan grad, te stvari kod nas ne privlače pažnju", kaže jedan od Novopazaraca za RINU kog su zatekli ispred zgrade.

On dodaje da ih poslednjih dana uopšte nisu viđali, a da je napadač radio kao dostavljač hrane.

Inače reč je o Milošu Žujoviću (34) iz Mladenovca.

Žandarm je nakon što je ranjen, pružio otpor i likvidirao napadača i tako verovatno sprečio teroristički napad na zgradu ambasade Izraela.

Istovremeno, i selo je danas bilo pod "opsadom" policije, tačnije, vršio se pretres kuće u kojoj je, kako se sumnja, boravio Žujović.

"Bio je tu pre 15, 20 dana. Došao u posetu iz Pazara porodici, pre toga ga dugo nismo videli. Skoro smo čuli da je prešao u islam, a njegovi roditelji nemaju veze sa tim, oni su dobri ljudi, pravoslavci. Majka mu je dugo bolesna... a njega znamo od malena, ali ga od nas niko dobro ne poznaje", rekli su za Telegraf.rs mještani sela Amerić iz kojeg je terorista Miloš Žujović (25), konvertit (osoba koja pređe iz jedne vere u drugu) - vjersko ime Salahudin.

Kuća koju su pretresli se nalazi u veoma zabačenom dijelu sela. Naime, oko nje, nema drugih domova, niti mještana.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić saopštio je ranije da je napadač na žandarma ispred ambasade Izraela u Beogradu konvertit iz Mladenovca, koji je prije dvije godine promijenio vjeru i preselio se u Novi Pazar.

"Inače, otac mu se zove Zoran, on je Miloš. Ne želim da bacimo ljagu na našu braću muslimane, tj Bošnjake. Ovde je reč o Srbima koji su konvertiti. Ja sam rekao da se izvrše pretresi svuda, i da se to rešava i pronalaze tragovi. I pohapse svi ti ljudi", kazao je on.

Dačić je rekao da se moraju izvršiti pretresi svuda, i da se pronađu tragovi i da se pohapse osumnjičeni.

"U skladu sa pravilima i instrukcijama Saveta za nacionalnu bezbednost, pošto je došlo do terorističkog akta, što je i zvanično okarakterisan, ja sam proglasio crveni nivo bezbednosnih pretnji od terorizmi", rekao je Dačić i dodao da sada sve jedinice policije postupaju po uputstvima.

"Građani će videti veće prisustvo policije, na mestima koja su od javnog interesa", rekao je Dačić.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.