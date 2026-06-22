BEOGRAD – Darko Vesković (46) ubijen je u danas, 22.juna, oko 16 časova u kafiću u Kumodražu u Beogradu, a usmrtio ga je muškarac u crnoj majici sa kačketom na glavi za kojim je policija pokrenula akciju Vihor.

Kako prenose srpski mediji, muškarac je ušao u kafić u kom se nalazio Darko koji je prišao napadaču, pružio mu ruku i okrenuo se da sjedne kada ga je sa leđa ubio napadač. Napadač se odmah dao u bijeg.

Na vrlo uznemirujućem snimku ubistva, vidi se da je Vesković ustao da se pozdravi sa za sada nepoznatim muškarcem, koji je u tom trenutku ušao u kafić, pružio mu je i ruku, a kad se okrenuo da se vrati za sto, napadač je izvadio pištolj i sa pola metra ispalio mu hitac u glavu. Ubica je potom, prije nego što je istrčao iz kafića, ispalio nekoliko hitaca na Veskovićevog prijatelja (49) koji je sjedeo za stolom i teško ga ranio.

Screenshot/Video/Telegraf.rs

Na snimku se vidi da je u kafiću bilo dosta gostiju i da je prava sreća što još neko nije nastradao.

Policija traga za muškarcem sa snimka, a u pitanju je muškarac mršave građe koji je na sebi imao crnu majicu, farmerke, crne patike, bež kacket i bradu.

Ako ga vidite odmah zovite policiju na 192, piše Telegraf.rs.