Policija traga za petogodišnjom Sirijkom razdvojenom od oca

ZAGREB - Ministar unutrašnjih poslova Republike Hrvatske Davor Božinović izvijestio je kako će hrvatska policija danas obaviti informativni razgovor sa izbjeglim Sirijcem, koji je već desetak dana razdvojen od svoje petogodišnje kćerke navodno zbog policijske intervencije.

Sirijac se od kćerke, kako tvrdi, razdvojio na teritoriju Republike Hrvatske nakon što ga je uhapsila hrvatska policija pri izlasku iz trgovine u kojoj je kupovao hranu i vodu, dok je njegova maloljetna kćerka ostala u neposrednoj blizini sa jednom iračkom porodicom.

Ministar Božinović je kazao kako očekuje da će informativni razgovor sa ocem sirijske djevojčice dati više informacija kako bi se djevojčica locirala.

Sirijac je ispričao hrvatskim medijima i na društvenim mrežama kako je 11. septembra sa petogodišnjom kćerkom i u društvu iračke porodice, ilegalno, ušao iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku, nakon čega je navodno u mjestu Smoljanac ušao u trgovinu kupiti namirnice.

Otac je izjavio da je, kada je izišao van, iračka porodica nestala, a navodno su pobjegli od policije zajedno sa njegovom kćerkom, dok su njega hrvatski policajci priveli i vratili u BiH.

Tvrdi kako ga policajci nisu htjeli poslušati i dopustiti mu da potraži nestalu petogodišnjakinju.

Informativni razgovor hrvatska policija će obaviti na jednom od graničnih prijelaza sa BiH.

