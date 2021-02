Političar sa KiM optužio Balaševića za antialbansku propagandu

Bivši ministar inostranih poslova takozvanog Kosova Petrit Seljimi odlučio je da skrene pažnju na sebe tako što je optužio kantautora Đorđa Balaševića, koji je u petak preminuo, da je širio "zlu antialbansku propagandu".

Seljimi je na društvenim mrežama reagovao na Balaševićev hit "Ne lomite mi bagrenje" koju je, kako je ocijenio, dio "opake antialbanske nacionalističke propagande" koju je pokrenuo zvanični Beograd.

"Ova pjesma dio je opake antialbanske nacionalističke propagande koju su pokrenule beogradske sile, a koju je Balašević pokupio krajem 1980-ih, gradeći zamah za poništavanje autonomije Kosova. Ostalo je istorija, uključujući i njegovo zakasnjelo naknadno protivljenje Miloševiću", napisao je Seljimi na Twitteru.

Nakon što su mu mnogi ukazali na neukus njegovog komentara u ovom trenutku, Seljimi je nastavio da na jeftin način potpiruje vatru tako što je češljao komentare na njegov post, birao one najoštrije, a onda ih šerovao kao, kako navodi, "dokaz svoje tvrdnje".

I pritom tvrdeći da nikada nije čuo da se Balašević izvinio što je kazao da je "tamo dole nešto loše".

Podsjetimo, pjesma "Ne lomite mi bagrenje" povezivana je svih ovih godina sa kosovskim problemom, sa činjenicom da je tokom 1960-ih i 1970-ih vršen sistemski pritisak na Srbe da napuste svoja vjekovna ognjišta u južnoj pokrajini. Kroz školski program, nepravednu politiku zapošljavanja, zastrašivanje koje je tada već krenulo, desetine hiljada ljude spakovalo je kofere, prodalo imovinu i otišlo da traži neki pravedniji svijet, unutar jedne iste države.

"Kao umetnik sa ponosom što bi mogla da se otpeva i na šiptarskom i da opet ima određenu težinu. Nisam tom pesmom prizivao na rat. U njoj se ne pominju ni Srbi, ni Šiptari. Vrlo sam pazio na te stvari. U trenutku kada je napisana 1986. godine, Srbi su se selili sa Kosova i ona je funkcionisala u tom smislu, kao srpska pesma. Pokazalo se da i u mom narodu ima kojekakvih šiptara. To je pesma za sve one koji pokušavaju da imaju neki svoj život: svoje male praznike, nedelje, porodične fotografije, rituale, klince, izlete, a onda ih neko otera, sruši im kuće, zapali mostove u ime nekih viših, devijantnih ciljeva", rekao je Balašević svojevremeno.

Poznati srpski kantautor Đorđe Balašević (67) preminuo je u petak. On je prije tri dana primljen na Infektivnu kliniku, gdje se liječio od upale pluća.

Đorđe Balašević bio je jugoslovenski i srpski kantautor i pjesnik.

Bio je član grupa "Žetva" i "Rani mraz", a 1982. godine započeo je solo karijeru. Ukupno je objavio 12 albuma.

De mortuis nihil nisi bonum but evil was unleashed in 1980s in Belgrade which caused death, mayhem and genocide, and obituary about Balasevic must reflect his unfortunate anti-Albanian statements and songs. The incredible vile responses I got last hours are legacy of 1980/90s. https://t.co/KLUsB5IUc9