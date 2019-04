Politico: Proboj na Uskrs? Ne u Berlinu

Komentari: 1

Banjalucki Papak

Cak i kad bi cijeli svijet zelio da prisili Kosovo da ostane u Srbiji to ne bi uspjeli jer bi Albanci radije izginuli sve do jednog nego da budu pod srpskom policijom i vojskom. Albanci su i u bivsoj YU bili gradjani drugog reda, a za vrijeme Slobine diktarure njihov zivot je bio bezvrijedan. Ne postoji narod na svijetu koji bi prihvatio da se vrati pod kontrolu okupatora koji je cinio nezapamcene zlocine u ratu. A gospodin Vucic kao i svi ostali politicari Balkana moze samo da cini ono sto mu americki gospodar naredjuje jer on moze samo sa jednim tvittom da prekine svaku investiciju u Srbiji. Amerikanac nije glup i zna sta cini, a sto se to pojedinim ljudima ne svidja je druga prica. Pokusajte nagovoriti Ruse da idu u rat za vas, mozda se nadje kakva budala...