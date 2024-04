Pomoćnik direktora policije Darku Šariću pozajmio pola miliona evra?

PODGORICA - Šest dana uoči parlamentarnih izbora 2020. godine tadašnji pomoćnik direktora Uprave policije Crne Gore Zoran Lazović pozajmio je pola miliona evra optuženom narko-bosu iz Pljevalja Darku Šariću, kako bi ovaj taj novac dao “za izbore i za momke”.

U ime Pljevljaka, kako sumnjaju istražitelji, novac mu je na sastanku u jednom podgoričkom restoranu, 20. avgusta 2020. godine, tražio Šarićev saradnik Milan Vučinić, pišu podgoričke “Vijesti”.

To tvrde iz Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), po čijem nalogu su pripadnici Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) 14. aprila lišili slobode nekadašnjeg tajnog agenta.

U istoj akciji, policajci kojima rukovodi Predrag Šuković, uhapsili su i bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, kojeg SDT sumnjiči da je po Lazovićevom nalogu štitio mafiju.

Do dokaza da je Lazović pozajmio 500.000 evra Šariću, tužioci Vladimira Novovića došli su i uz pomoć Agencije Evropske unije za saradnju organa za sprovođenje zakona Evropol.

Oni su im dostavili transkripte sa nekada zaštićene Skaj aplikacije, među kojima i dopisivanje Lazovićevog sina Petra sa Šarićem i Vučinićem, ali i prepisku Pljevljaka i Zećanina.

“Iz sadržine komunikacije od 20. oktobra 2020. godine između Petra Lazovića i Darka Šarića proizilazi odnos Darka Šarića i Zorana Lazovića, gdje se izdvajaju poruke: ‘Dobro je brate, što radite vi? Kako je stari Vuk, Pozdravi mi Z i tu sam uvijek za vas. Pozdravi ga i Tigra uvijek’”, konstatuje SDT u spisima u koje su “Vijesti” imale uvid.

“Vijesti” su više puta objavile da Petar Lazović u komunikaciji sa Šarićem i šefovima kavačkog klana, porukama objašnjava da je Tigar zapravo Ranko Ubović, vlasnik “Bemaksa”, a jasno proizilazi da je pod slovom “Z” njegov otac Zoran Lazović, čije fotografije iz službenih prostorija takođe dijeli na čatu...

To je i zvanično potvrđeno spisima SDT-a, koje potpisuje specijalni tužilac Miloš Šoškić, koji je, analizirajući razmijenjene poruke, utvrdio da je Lazović pozajmljivao Šariću novac: “I da mu nudi još da mu pozajmi”.

“Takođe, iz razgovora se identifikuje lice koje oslovljavaju sa ‘Z’ da je okrivljeni Zoran Lazović, s obzirom na to da kada je Petar Lazović obavijestio Darka Šarića da je Ljubu Miloviću umro otac i da je teško kada se izgubi otac, Petar Lazović komentariše da se to njemu desi ‘Z’. Neke od poruka koje se izdvajaju: ‘Pozdravi mi Z, ništa kod mene sve po starom, da ako se izvadim iz ovog, radim na tome. A od Papaje nema ništa da čujem, kažu da je pijan stalno’, ‘Pozdravlja te Z pita ako ti dodatno treba sad je u situaciji da ti pomogne još onoliko’, ‘Ne treba brate moj, zahvali se ako šta bude trebao zovem ga ja’, ‘Teško je kad se izgubi otac, ode nekako i dio tebe, a opet sve je to život i mora da se čovjek pomiri sa tim’, ‘Ja ne smijem ni da pomislim na to, ja to ne bih preživio bez da mi ne daj bože ko šta uradi Z, onda bih ga svetio do zadnje kapi’”...

Specijalni tužilac citira i kako je Šarić deset dana pred parlamentarne izbore 2020. godine, preko tada zaštićene aplikacije, pripremao Vučinića za sastanak sa Zoranom Lazovićem.

“Dana 20.08.2020. godine ostvarena je komunikacija Darka Šarića i Milana Vučinića kojom prilikom Darko Šarić razgovara sa Vučinićem o temama za razgovor Vučinića i Zorana Lazovića, gdje se izdvajaju poruke: ‘Posle 20h. zvaće Junior da se vidim sa Mesom... Napiši šta treba da kažem’, ‘Nema tu šta brate posebno, ideš opuštena priča, on je inače se ponudio bio Kim i rekao mu da mi kaže da je tu šta god treba i da učestvuje finansijski, da mi prenese Kim. Ti treba da mu kažeš, da mi nismo htjeli ništa da ih miješamo iako znamo da bi sve pomogli, ćutali smo o svemu, a sve mi čuli da onaj Koz - Štetni i ovi prijete njima i da si ti sa mnom o svemu pisao, da sam ti ja rekao - neka ih neka prijete, a i mi svoje rješavali’, ‘Ovo su ti ideje, a ti na osnovu ovoga što vidiš dodaj ili oduzmi’, Hoćeš finansije da mu pominjem? Il’ čekam da on sam pomene?’, ‘Hoću naravno. Kaži trebao onaj Karlo go*no neke pare tu da nam pošalje, ali stalno odlaže, treba nam pozajmica od 500 do milion koliko ima, hoću da dam za izbore i za momke tu. Kaži da sačekamo izbore da zapnemo svi koliko možemo pa da se dogovrimo za ova go*no, jer smo blizu da to završimo”, piše u tužilačkim spisima.

Čitajući poruke između Šarića i Vučinića, tužilac je otkrio i da Zećanin izvještava Pljevaljaka, koji je u tom trenutku u beogradskom zatvoru, kako je protekao sastanak.

“Nakon završenog sastanka, Milan Vučinić izvještava Darka Šarića o čemu su razgovarali i proslijeđuje mu poruke koje mu je poslao Petar Lazović. U porukama Milan Vučinić je izrazio divijenje Zoranu Lazoviću, izrazio divijenje što je sina pustio u prve redove, a na to mu je Petar Lazović poslao poruku da je sve dobro rekao njegovom ocu. Iz te komunikacije proizilazi da je od Zorana Lazovića tražio pozajmicu od 500.000 - 1.000.000 evra. Izdvojene poruke: ‘Burazeru! Sve sam prenio kao što si reka... Reka sam Mesi da je pokaza kakav je čovjek, kad je svoje dijete, Juniora gurnuo u prve redove. U vatru...a ima si mogućnosti da ih držiš sa strane, ko drugi, da te boli uvo za sve.. Kaže da je to uradio zbog sebe i zbog čovjeka kog poštuje i voli. Misli na visokog. Pita sam ga za pozajmicu. Reka je da sad ima puno troškova oko izbora, da drugove puno troši oko toga, misli na Ub. Zovemo ga Tigar.. Da sad može da 500 da, to jes, do nedelje veče ili ponedeljak. Posle izbora ako bude trebalo da vidi za ostalo... Reka sam da posle izbora vidimo šta može da se završi oko ovih naših stvari, svako da pomogne koliko može... Slaže se sa tim. Moramo bit pametni, nema mjesta za greške. Reka sam sve što pričamo ostaje i umire sa nama. Cijelo vrijeme je bio prisutan Junior. Reka sam da si Juniora u početku gleda kroz njega. A sad da si vidio da je pravi momak, brat. Da hoće sve. Da si ga takvog zavolio... Reka sam za one momke iz BG. Da su dobri momci, da nam mogu koristit u BG, ako im šta bude trebalo, da ćemo ići preko njih”, piše u njihovoj prepisci.

U tužilačkim spisima konstatuje se da Šarić i Vučinić 23. i 24. avgusta 2020. godine ponovo komuniciraju u vezi sa novcem:

“Za koji postoji osnovana sumnja da ga je pozajmio okrivljeni Zoran Lazović”...

SPO utvrdilo je da su pripadnici organizovane kriminalne organizacije, u međusobnoj komunikaciji, Zorana Lazovića oslovljavali sa tri nadimka - “Z”, “Kralj” i “Mesa”...

Bratski smo se borili za izbore

Braća Darko i Duško Šarić razgovarali su nakon izbora 2020. godine o Zoranu Lazoviću, a iz te komunikacije tužioci zaključuju i kakav odnos je optuženi Pljevljak imao sa dugogodišnjim funkcionerom tajne i javne policije.

“Bili Žabac i ovaj kum na ručku juče, bili Mesa i svi ovi glavni od vlasti. I onaj Mesin govorio kako smo dali po 100 hilj i kako smo se pravo bratski i pošteno borili za izbore. Kaže pred njih 20 je pričao. A Mesa kaže to su naša rođena braća. Mesa mi je neki dan nudio para ako mi treba, valjda vidjeli da smo ostali uz njih, da smo se isto ponašali”, piše Darko Šarić mlađem bratu.

Njih dvojica nakon toga su, piše tužilac Šoškić, komentarisali i promjene u tužilaštvu.

Tužioci su čitali i prepisku te braće oko vraćanja dijela duga Lazoviću.

“Hoću da te pitam ove pare što si poslao za posao, dato je od njih 100 Mesi, 47.500 Beni za posao neki Roterdam, 15 Zelenoj, uz dostavljanje spiska u rukopisu”, pojašnjava Šoškić u spisima.

Lazović je posljednja osoba na planeti koja bi ostavila familiju i pobjegla

Advokati Zoran Piperović i Stefan Jovanović, izjavili su žalbu vijeću Višeg suda u Podgorici na rješenje sudije za istragu, kojim je određen pritvor Zoranu Lazoviću.

“U žalbi smo istakli da apsolutno nema dokaza iz kojih bi proizilazila osnovana sumnja da je Zoran Lazović izvršio bilo koje krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti, a kamoli ova krivična djela. Radi se zapravo o nečemu što je bio predmet medijskih napisa duži vremenski period unazad i da je to sada samo navedeno u naredbi za sprovođenje istrage bez ijednog dokaza. Zoran Lazović nikada nije koristio, niti bio u posjedu kriptovanog telefona o čemu dovoljno govori činjenica da ni Evropol nije dostavio podatak da je imao kriptovani telefon, a znamo proceduru da Evropol uvijek dostavlja tu vrstu informacija. Što se tiče opasnosti od bjekstva, izlišno je pričati o tome. Duži period sa najviših državnih adresa mu se prijeti hapšenjem. On je ovdje u Crnoj Gori. Lazović je više puta javno govorio da neće napuštati Crnu Goru. Pismom se obratio glavnom specijalnom tužiocu mjesec dana prije hapšenja, da zna da mu se sprema spektakularno hapšenje, ali da nema namjeru da ometa ili izbjegava rad tužilaštva i da je tu na raspolaganju. Naveo je u pismu da je dovoljno da ga pozovu telefonom. Mimo toga, jedino je mogao da se veže za banderu ispred policije. Apsolutno nema govora o opasnosti od bjekstva Zorana Lazovića. On je posljednja osoba na planeti zemlji koja bi ostavila 15-oro unučadi i ostalu familiju i pobjegao”, izjavio je advokat Jovanović.

