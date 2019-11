Ponovo se trese region: Snažan zemljotres pogodio Dubrovnik

DUBROVNIK - Potres je bio magnitude 4,4 stepena po Rihteru. Do potresa je došlo oko 2.30 sati ujutro, javlja EMSC.

Epicentar potresa bio je u moru kod ostrva Mljet, 39 kilometara zapadno od Dubrovnika, objavila je Seizmološka služba.

"Bilo je strašno", "Trajalo je desetak sekundi", "Probudilo me, neugodan osjećaj", neki su od komentara na stranici EMSC.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M4.4 in Adriatic Sea 43 min ago pic.twitter.com/hGRk1CXh1w