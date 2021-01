Ponovo snažan zemljotres u Hrvatskoj, zatreslo se i u Banjaluci

BANJALUKA - Novi snažan zemljotres pogodio je područje Petrinje oko 22.30 sati.

Prema podacima sajta EMSC koji prati seizmološke aktivnosti zemljotres je bio jačine 4,3 stepena po Rihteru.

Epicentar je bio 13 kilometara od Siska, odnosno kod Petrinje.

Zemljotres se osjetio u Banjaluci, Kostajnici, Kozarskoj Dubici i brojnim lokalnim zajednicama.

Kako javljaju srpski mediji, podrhtavanje tla se osjetilo i u Beogradu.

Osjetio se i u Zagrebu.

Potres je bio kraći, ali osjetio se udar i ljuljanje.

Kako javljaju mediji, zatreslo se i širom Slavonije, čak i u Osijeku. "U Osijeku smo se ljuljali", javio je Indexov čitalac.

Takođe su naveli da se osjetio i kod Požege, u Kninu, Županji, Podravskoj Slatini, Pitomači, Virovitici, kod Bjelovara, u Lepoglavi, Samobor, Slavonskom Brodu, Pakracu, Karlovcu, Varaždinskim Toplicama, kod Zaprešića, u Okučanima...

Za sada nema podataka o eventualnoj šteti.

Felt #earthquake (#potres) M4.5 strikes 60 km SE of Zagreb - Centar (#Croatia) 5 min ago. Please report to: https://t.co/UM5BFjYynZ pic.twitter.com/D1eSyV0XWt