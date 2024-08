Ponudili tinejdžerima prevoz, pa im prijetili nožem i opljačkali ih

​ZRENJANIN - A. P. (25) iz Kovačice i M. Đ. (27) uhapšeni su zbog sumnje da su izvršili krivično djelo razbojništvo.

Oni se sumnjiče da su u Zrenjaninu najprije ponudili prevoz dvojici mladića starosti 19 i 17 godina koje su upoznali u gradu, a potom ih na putu napali i, prijeteći im nožem, oteli novac i mobilni telefon.

Dvojici mladića su konstatovane lake tjelesne povrede u Urgentnom centru zrenjaninske bolnice.

A. P. je određeno zadržavanje do 48 časova i on je, uz krivičnu prijavu priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Zrenjaninu, a nakon saslušanja, sudija za prethodni postupak mu je odredio pritvor do 30 dana.

M. Đ. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Zrenjaninu, prenosi "Telegraf".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.