Poplave napravile haos u Srbiji, vanredno u 50 gradova i opština (VIDEO)

Obilne padavine napravile su haos u Srbiji, a vanredna situacija proglašena je u 50 gradova.

Danas je proglašena vanredna situacija na cijeloj teritoriji grada Kruševca i Bora, teritorijama opština Topola, Rača, Aranđelovac, Lebane, Rekovac i Arilje, na dijelu teritorija opštine Trgovište, Bojnik, Doljevac i proširena sa dijela teritorije opština Lučani,Aleksandrovac, Aleksinac i Svilajnac na cijelu teritoriju opština.

Kako je saopštio MUP, na snazi je ukupno 50 vanrednih situacija i to za cijelu teritoriju gradova: Aranđelovac, Kruševac, Bora, Čačak, Loznica, Jagodina, Prokuplje, Kraljevo.

Ode i deo moravski koridor, izmedju Beluge i Stančića. pic.twitter.com/CL5ttJOXxj — OSNA (@kalaner27) June 16, 2023

Vanredna situacija je i u opštinama Aleksandrovac, Lučani, Topola, Rača, Lebane,Doljevac, Rekovac, Arilje, Aleksinac, Svilajnac, Paraćin, Sokobanja, Despotovac, Sjenica, Koceljeva, Vladimirci, Babušnica, Boljevac, Vrnjačka Banja, Ćuprija, Ćićevac, Ražanj, Trstenik, Medveđa, Kuršumlija, Brus i Vladičin Han, Žitorađa i Blace.

Takođe, ovom mjerom obuhvaćen je dio teritorija Grada Šapca i Užica, i opština Trgovište, Bojnik, Požega, Beočin, Irig, Priboj, Žagubica, Ivanjica, Kosjerić, Varvarin i Majdanpek.

Od 07:00 do 19:00 časova ukupno su evakuisane 82 osobe na teritoriji Bora, Mladenovca, Kruševca, Jagodine, Aranđelovca, Prokuplja,Kragujevca, Majdanpeka i Lazarevca, a od ponoći je evakuisano ukupno 157 lica, dodaje se u saopštenju.

Kako je saopštio MUP, izvršeno je 27 crpljenja vode na teritoriji Požege, Bora, Lučana, Bojnika, Rekovca, Vladičinog Hana, Sokobanje, Smedereva, Svilajnca, Novog Pazara, Žabare, Trstenika, Arilja, Mladenovca i Lebana.

Pri tome je angažovano 66 vatrogasaca-spasilaca, 28 vozila i 32 pumpe.

Problemi u saobraćaju, ukoliko možete odložite putovanje

Obilne padavine donijele su probleme u saobraćaju na mnogim putnim pravcima, kaže za RTS Tamara Ninić iz Auto-moto saveza Srbije. Savjetuje da ukoliko možete odložite putovanje, bar dok se vremenske prilike malo ne poboljšaju.

Ukazuje da su kritična područja Sokobanje i Jagodine, ali i Čačka, Mladenovca, Kruševca, Kraljeva, Kuršumlije i Novog Pazara.

"Prema informacijama koje smo dobili od javnog preduzeća 'Putevi Srbije' i dalje je obustavljen saobraćaj na magistralnom putu Čačak–Kraljevo kod mesta Adrani. Alternativni putni pravac je preko Mrčajevaca, Knića, Gruže i Kraljeva", dodaje Ninićeva.

Između Kuršumlije i Kuršumlijske banje na snazi je obustava saobraćaja, kao i na dionici Lučani–Markovica, gdje je takođe došlo do izlivanja vode na kolovoz.

Odroni prave probleme

Ističe da nestabilno vrijeme dovodi do učestalije pojave odrona koji ovih dana predstavljaju još jedan od razloga koji otežavaju vožnju i oni su najčešći na putevima u planinskim predjelima, pored Ibra, između Kraljeva i Raške, i kroz Ovčarsko-kablarsku klisuru, gdje takođe može dolaziti do usporenije vožnje.

“Trenutno je zbog odrona obustavljen saobraćaj između Jošaničke banje i Aleksandrovca kod mesta Drenje, kao i između Brusa i Brzeća u mestu Graševci", dodaje Ninićeva.

Navodi i da je između Ivanjice i Ušća u mestu Mlanča saobraćaj sada normalizovan, a tokom dana je bio obustavljen takođe zbog odrona. Teritorija Novog Pazara je takođe kritična, raste nivo seoskih rijeka, jer tu padavine traju duže od jednog dana.

U Sokobanji su, zbog izlivanja Moravice, ugrožena naselja Čair i Jabukar. Iz njih je, u toku noći, preventivno evakusano dvadesetak ljudi.

Voda se povukla, ali je situacija i dalje vanredna. Noćas se prvi put izlila Moravica, najveća reka u tom kraju. Napravila je veliku štetu ne samo u Sokobanji, nego i okolnim selima.

U selu Nikolinac, nekoliko kilometara od Sokobanje fali jedan dio puta, a reka koja se nalazila desetak metara dalje, sada je uz sam put. S obzirim na to da je to jedini put koji vodi do Rtnja pokušavaju da saniraju štetu, prenosi RTS.