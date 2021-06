Popović: U prvoj fazi četiri miliona vakcina iz "Torlaka"

BEOGRAD - Supstanca za proizvodnju vakcine "Sputnjik V" popodne stiže na "Torlak" i od sutra počinje proizvodnja vakcine u tom institutu, rekao je danas ministar u Vladi Srbije zadužen za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović i dodao da će u prvoj fazi biti proizvedeno četiri miliona vakcina.

On je rekao je da je supstanca za vakcinu stigla na Aerodrom Šeremetjovo i danas popodne će se transportovati u Beograd u specijanim kontejnerima na temperaturi od plus dva do plus osam stepeni.

"Kada stigne u Beograd ide u 'Torlak', gde je sve spremno za proizvodnju vakcine koja će početi sutra u popodnevnim satima", naveo je Popović za RTS.

Prema njegovim riječima, za prvi period od četiri do šest mjeseci će se proizvesti četiri miliona vakcina "Sputnjik V".

Naglasio je da je proizvodnja druge doze vakcine jako komplikovana za proizvodnju.

"Vakcina 'Sputnjik V' je postigla izvanredan rezultat pokazuju istraživanja. Efikasnost je došla do 97,6 procenata", ističe Popović.

Navodi da će se vakcina koristiti prvenstveno za naše građane, jer je takav dogovor predsjednika Rusije i Srbije Vladimira Putina i Aleksandra Vučića, ali naravno da će Srbija pomagati i regionu.

Očekuje se da bi prva vakcina iz "Torlaka", mogla da dođe do punkta za vakcinaciju za 10 dana.

Ruski nacionalni institut za epidemiologiju i mikrobiologiju "Gamaleja" potvrdio je 19. maja kvalitet vakcine proizvedene na "Torlaku" i odobrio da se u budućnosti u ovom srpskom institutu proizvodi vakcina "Sputnjik V".

Srbija će tako postati prva zemlja u Evropi koja proizvodi tu vakcinu.