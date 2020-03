Popović ponudio pomoć Republici Srpskoj u upravljanju krizom

BEOGRAD - Ministar za inovacije i tehnološki razvoj Srbije Nenad Popović razgovarao je danas putem video konferencijske veze sa ministrom za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske Srđanom Rajčevićem i izrazio spremnost Srbije da pomogne Republici Srpskoj u aktuelnoj krizi.

Popović je, kako se navodi u saopštenju iz njegovog kabineta, ponudio pomoć IT zajednice Srbije Vladi Srpske u razvoju softverskih rešenja koja će omogućiti što efikasnije upravljanje krizom izazvanom pandemijom virusa COVID-19.

Popović je Rajčeviću stavio na raspolaganje i druge alate koje je IT zajednica u Srbiji razvila sa idejom da pomogne maloj i srednjoj privredi da održi što viši nivo funkcionalnosti u vremenu krize.

"Srpska inovaciona i IT zajednica pokazala je veliku solidarnost prema našoj braći iz Republike Srpske u ovom teškom trenutku za naš narod sa obe strane Drine. Kao i uvek do sada, spremni smo da pomognemo kada je teško i da zajedničkim naporima, uz što manje posledica, prebrodimo ovaj period krize", rekao je Popović.

On je naveo da se u ovom trenutku u Srbiji formulišu mjere koje bi država mogla da preduzme kako bi zaštitila IT sektor od posljedica krize. Takođe, naveo je da je IT sektor najproduktivniji dio srpske privrede, sa najvećim razvojnim potencijalom i da je zato neophodno učiniti sve kako bi se ovaj sektor zaštitio od posljedica krize.