Porast broja oboljelih od virusa korona u Hrvatskoj

ZAGREB - U Hrvatskoj je tokom ljeta evidentiran porast slučajeva virusa korona, uglavnom je bila riječ o blažim oblicima bolesti, ali je zabilježen i jedan smrtni slučaj, izjavio je danas direktor Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo /HZJZ/ Krunoslav Capak.

On kaže da je u tri mjeseca sedmični broj oboljelih porastao pet do šest puta, ali da su to uglavnom blagi slučajevi.

Prema njegovim riječima, kovid se još nije izdvojio kao sezonska bolest iako je riječ o respiratornoj infekciji, pa se može očekivati da tokom zime bude veći broj slučajeva, prenose hrvatski mediji.

Govoreći uopšteno o kovidu, Capak kaže se populacija polako privikava na taj virus i dodaje da će ako ne bude nekih značajnijih mutacija i promjena, uskoro to vjerovatno biti uobičajena i stalno prisutna respiratorna bolest.

