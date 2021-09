Porfirije: Dok je sveta ustoličenje mitrpolita biće u Cetinjskom manastiru

PODGORICA - Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije poručio večeras u Beranama da će se do kraja svijeta mitropoliti crnogorsko-primorski ustoličavati u Cetinjskom manastiru.

Patrijarh je nakon večernje službe sa doksologijom u manastiru Đurđevi stupovi ukazao na živu vjeru narodu, da Bog živi u svojim svetima i u ovoj svetoj zemlji, iako su mnogi pomislili da su ga izagnali sa ovih prostora.

"Živ je Bog i ovde među vama. Posljednjih decenija, a naročito nedavno, prethode godine, pokazalo se da je u ovom narodu živ Bog, prije svega kroz veličanstvene, čovjekoljubive, mirotvorne i molitvene litije, koje su svoj početak imale upravo ovdje", naglasio je patrijarh Porfirije.

On je istakao da svako ko govori da Crkva ima političke težnje obmanjuje narod.

"Naši srodnici i braća koji ne misle kao mi su zavedeni i zato ću ponoviti - duh litija je pokazao naš stav. Kritikovali su me što u Podgorici nisam pomenuo crnogorski narod. Neka misli ko šta hoće i neka se deklariše kako hoće, ali ko je Vasojević on pripada srpskom narodu", naglasio je patrijarh Porfitrije.

On je dodao da to ne znači da ne prihvataju one koji se deklarišu kao Crnogorci, ali je istakao da je podvala predstavljati Crkvu kao izvor zla.

"Kada proglasite nekoga da je zao, dajete pravo svakome ko hoće, da zamjenom teza tog eliminiše. Vrlo brzo će se pokazati ko je laž, a ko istina, Istina je Hristos koji je bio i u Cetinjskom manastiru", dodao je patrijarh.

Mitropolit crnorsko-primorski Joanikije izrazio je radost dolaskom patrijarha Porfirija i ustoličenjem novog episkopa budimljansko-nikšićkog Metodija uz napomenu da je ova eparhija pokazala da je ostala vjerna Svetom Savi i u najtežim vremenima.

Mitropolit je dodao da je ova svetosavska episkopija imala blagoslov da živi punim životom cijelih 450 godina, dok nije zapustjela zbog turskog nasilja i domaće nesloge.

Mitropolit Joanikije je naveo da su se i prethodnici patrijarha Porfirija starali da ova eparhija nastavi svoj život, kao i da je ova svetinja i narod koji se okupljao oko nje, čuvao vjeru i oganj iskonske, pravoslavne hrišćanske vjere.

Nakon obraćanja patrijarha i mitropolita održana je akademija i prigodan kulturno-umjetnički program sa guslarima i horovima, kao i narodnim ansamblima koji su izveli splet igara iz Srbije i Crne Gore.

Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije sutra će ustoličiti novoizabranog episkopa budimljansko-nikšićkog Metodija. Sveta arhijerejska liturgija i svečani čin počinju od 9.00 časova ujutro.

Episkop dioklijski Metodije izabran je za episkopa budimljansko-nikšićkog na Svetom arhijerejskom saboru Srpske pravoslavne crkve održanom u maju.

Ovo je druga posjeta Patrijarha srpskog Porfirija Crnoj Gori otkako je izabran za predstojatelja Srpske pravoslavne crkve.

Prvi put je bio 4. i 5. septembra kada je u tron crnogorsko-primorskih mitropolita svečano uveo Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija.