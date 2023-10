Porodica: Patolozi učinili sve što su mogli da prikriju ono što je uradio Fatić

Jelena Perović Stanjević, kćerka preminulog pacijenta u Crnoj Gori kojeg je operisao vaskularni hirurg Nikola Fatić, tvrdi da patolozi u svom nalazu nisu precizno utvrdili uzrok smrti njenog oca.

U pismu koje je u ime porodice Perović crnogorskim medijima dostavila advokatica Ksenija Korać, navodi se "da je nalaz obdukcije pokazao da je uzrok smrti infarkt bubrega, ali da nije naveden razlog zbog kojeg se infarkt bubrega desio".

Pismo porodice, koje je portalu "Vijesti.me" dostavila Korać, prenosimo u cjelosti:

"Ovim putem želim da upoznam javnost o okolnostima koje su dovele do smrti mog oca, kako bi javnost znala pravu istinu.

Na dan operacije (11. avgust.2023.godine) moj otac je imao 74 godine i bio je izuzetno snažan i dobrog zdravstvenog stanja. Svega 4-5 dana prije toga, sasvim slučajno otkriveno je da ima aneurizmu abodminalne aorte, BEZ znakova disekcije I rupture (dakle, njegovo stanje nije bilo hitno).

Tokom vizite na dan operacije mog oca, dr Fatić je pred petoricom svojih kolega vaskularnih hirurga proglasio lažnu hitnost, tvrdio je da moj otac mora biti operisan u roku od 24 časa, i ubjeđivao je mog oca da aneurizma puca i da je došlo do rupture.

U tom trenutku svi vaskularni hirurzi su znali da, ne samo da nema rupture, nego nije bilo ni znakova disekcije (što je potvrđeno na čak 2 CT snimka). Nakon vizite, jedan od vaskularnih hirurga, dr Goran Batrićević, kome ćemo biti vječno zahvalni, otišao je kod mog oca da mu kaže da smatra da nema hitnog stanja, te da ne pravi grešku i da odustane od intervencije, na šta ima pravo. Sve se odvijalo jako brzo, I mi kao porodica nismo imali vremena da se konsultujemo I da spriječimo dr Nikolu Fatića da ga uvede u salu.

Moj otac je u operacionoj sali rekao da odustaje od operacije, međutim Fatić mu nije dozvolio da napusti salu. Operaciju je radio sam – odnosno bez obaveznog prisustva drugog vaskularnog hirurga, već uz pomoć opšteg hirurga.

Tokom operacije navodno je došlo do rupture, a ne kako je on to lažno prikazao da moj otac mora u salu jer je do rupture već došlo. Iz meni nepoznatog razloga, tokom operacije došlo je do obilnog krvarenja, gdje Fatić u panici šije i zašiva renalne arterije bubrega mog oca. Sastrugao je dio aorte mog oca, kojim je graft koji je ugrađen trebao biti stručno rečeno “presvučen”. To je učinio kako bi sakrio stručnu grešku koju je napravio. Pri izlasku iz operacione sale samoinicijativno mi je pokazao djelove svježe izvađenog dijela tijela mog oca- aorte. Potom je tu kanticu odnio u svoju privatnu ordinaciju, kako bi sakrio tragove onoga što je učinio. Moj otac je preminuo od infarkta bubrega, prouzrokovanog zašivenim renalnim arterijama bubrega, odnosno zbog podvezanih bubrega. Sa vaskularne hirurgije saopšteno mi je da se nikada u KCCG nije desilo da posle operacije ove vrste, dođe do potpunog zastoja rada bubrega, zbog čega dodatno sumnjam da je Fatić napravio stručnu grešku.

Intenzivna njega zatražila je patoanatomsku obdukciju, u namjeri da saznamo šta je dovelo prestanka rada bubrega (koji funkciju nisu imali još od prvog dana operacije).

Međutim, patolozi koju su radili obdukciju u svom nalazu navode infarkt bubrega kao uzrok smrti, ali ne i razlog infarkta bubrega. I ne samo da patolozi nisu precizno utvrdili uzrok smrti, nego nisu uradili ni detaljan unutrašnji opis, na osnovu kojeg bi vještaci sudske medicine precizno mogli utvrditi uzork smrti, I na osnovu kojeg bi sa sigurnošću utvrdili da je došlo do stručne greške tokom operacije. Nisu naveli čak ni da fali aorta. Čitajući zapisnik sa obdukcije neko bi zaključio da moj otac sada sjedi negdje potpuno zdrav. Ostavljam patolozima na savjest to što su sačinili ovakav obdukcioni zapisnik. Učinili su sve što su mogli da prikriju ono što je uradio njihov kolega Fatić.

Zbog svega ovoga, osjećam se kao da je moj otac, koji došao u KCCG da se izliječi, lišen života, i sve izgleda kao da je moj otac poslužio Nikoli Fatiću kao ogled.

Nakon ovog mog obraćanja očekujem hitnu i snažnu reakciju svih nadležnih organa", piše u saopštenju koje je u ime porodice potpisuje Jelena Perović Stanjević.