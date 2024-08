Porodica očajna nakon smrti porodilje u Srbiji: Rodila u 11.48, umrla u 12.20

"Ćerka me je pozvala da mi javi da se porodila. Rodila sam djevojčicu. Poslije pola sata pozvao me je doktor i rekao da je Enisi loše i da dođem do bolnice. A tamo šok. Utrčala sam u hodnik, smirivalo me je osoblje, a ja sam sve vrijeme ponavljala. Je li mi živa Enisa? Rekli su da je preminula, a nisu mi dali ni da je vidim."

Ovo su riječi Bahrije Čičić, majke 41-godišnje Enise Čičić, porodilje koje je preminula 20. avgusta u porodilištu opšte bolnice Prijepolje.

Enisa se navodno prirodnim putem porodila u 11:48 minuta, rodila djevojčicu, a u 12:20 minuta je umrla u bolnici. Ministarstvo zdravlja izdalo je naređenje da se hitno izvrši kontrola i utvrdi šta se tačno dogodilo.

Pored inspekcije koju je opštoj bolnici Prijepolje poslalo ministarstvo zdravlja, sama uprava bolnice sprovodi unutrašnji stručni nadzor. Gošća "Pulsa Srbije" koja je detaljnije pričala o ovom slučaju bila je Merisa Čičić, sestra preminule Enise.

“Dobila sam informaciju da se porodila, da je dijete dobro, da je ona dobro. Nakon nekih pola sata ili malo više, dobila sam informaciju da ona nije dobro. Kada sam došla u bolnicu, majku sam zatekla u nikakvom stanju. Ljudi nisu mogli da mi kažu šta se desilo. Ja sam mislila da nju vode, da joj je loše i da joj se slošilo se od porođaja. Jer nisam mogla da vjerujem informaciju da se ona prirodno porodila. Ona nije se navodno, nego se ona prirodno porodila”, započela je Merisa, pa nastavila:

“Ja ne želim ničije ime da pričam i nikog da osuđujem. Svaki će odgovarati po analizama i rezultatima obdukcije. Doktorka je vodila njenu trudnoću i doktorka tačno zna koliko ima godina i sve stanje u kojem se ona nalazila. Ništa nisu preduzeli ni ona, ni doktor Goran. Doktor Goran je isto tako znao i godine i stanje, nisu trebali na taj način, po mojoj mišljenju, da je porode”.

Merisa je detaljno pričala o stanju sestre koje je spomenula:

“Zadnjih mjeseci je bila trombofilija, primala je inekcije. Oni su to vodili i bilo je uredno. Zbog toga i zbog godina ja sam se začudila, ja nisam smjela da se miješam u njene odluke. Ja sam mislila da će doktori znati šta rade i rade svoj posao. Zato sam se iznenadila da se ona porodila i u Prijepolju i prirodnim putem. Enisu je bilo strah, znajući svoje godine i znajući stanje. Vidite, doktor Goran je meni rekao odgovor, koji sam ja saslušala. To je njegov odgovor. Ja čekam rezultate, isto tako taj odgovor koji mi je dat nije jasan. Odgovor je bio "tvoja sestra se porodila, bila je u redu, odjednom smo je izgubili", prenosi Kurir.

