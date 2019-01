Porodica preminulog pacijenta razbijala po bolnici, napadnuti i medicinari

ZAGREB - Zagrebačka policija dobila je danas oko 10.15 sati dojavu iz bolnice Jordanovac da više ljudi stvara nered i napada medicinsko osoblje.

Dolaskom u bolnicu, policajci su morali da upotrijebe silu nad nekoliko ljudi kako bi smirili situaciju, prenosi "Večernji list".

"Muškarac je preminuo od terminalnog karcinoma i obitelj je to primila vrlo agresivno, verbalno, a na kraju prijetnjama nasrnula na osoblje koje jasno ne može biti krivo niti može učiniti išta više nego medicina može. Krajnje neprimjereno, vrlo agresivan i ružan čin. Razbili su jedna staklena vrata, no nije problem u vratima nego u samoj reakciji jer ako prijetiš ljudima koji rade svoj posao onda to prelazi svaku mjeru", rekao je upravnik bolnice Miroslav Samardžija.

Pulmolog Marko Jakopović je dodao da je riječ o dva muškarca i nekoliko ženskih osoba, od čega su dvije maloljetne osobe.

"Porazbijali su neka stakla, napali su staklenim čašama i razbijenim staklom osoblje i policiju", rekao je pulmolog s Jordanovca.