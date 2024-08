Porodicama radnika Jadrolinije odšteta i po 50.000 evra, djeci po 600 evra mjesečno?

Jadrolinija će porodicama trojice pomoraca koji su 11. avgusta poginuli u Malom Lošinju isplatiti jednokratnu novčanu pomoć od najmanje 50.000 evra, nezvanično saznaje Večernji list.

Djeca poginulih pomoraca dobijaće 600 evra mjesečno do kraja redovnog školovanja, do kraja srednje škole ili do završetka fakulteta ako odluče da nastave školovanje.

Cijeloj posadi broda Lastovo i povrijeđenim radnicima isplatiće jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 5.000 evra.

"Obitelji stradalih pomoraca Jadrolinija će osigurati paket pomoći koji čine odšteta prema Kolektivnom ugovoru, zatim jednokratna potpora za pomoć obitelji u slučaju smrti, podmirit će se troškovi sahrane i karmina, omogućit će se stipendiranje za djecu do kraja redovnog školovanja, osigurat će se pružanje psihološke pomoći te bilo koja druga administrativna i financijska pomoć koja proizlazi iz ovog tragičnog događaja. Ozlijeđenom pomorcu i posadi broda Lastovo pružit će se jednokratna financijska pomoć, osigurat će se pružanje psihološke pomoći te će im se pružiti bilo koja druga administrativna i financijska pomoć koja proizlazi iz ovog tragičnog događaja. Pružanje podrške u ovom teškom trenutku shvaćamo iznimno ozbiljno te osim paketa pomoći koji smo naveli, obiteljima stradalih i cijeloj posadi trajekta Lastovo stojimo na raspolaganju u svakom trenutku", navode iz Jadrolinije, prenosi Index.hr.

Nesreća se dogodila prije devet dana. Život su izgubili 58-godišnji šef iz Vinišća Boško Kostović te kormilari, 38-godišnji Marko Topić iz Solina i 54-godišnji Denis Šarić iz Zadra. Na njih je pala više tona teška rampa koja služi za ulazak vozila na trajekt Lastovo.

Šta se tačno dogodilo i ko je kriv, još se ne zna, a istraga je u toku.

Sindikat pomoraca upozorio je da se Jadrolinija vodi jako loše i da je više brodova neispravno i staro.

