Porodice Srba uhapšenih na KiM: Najagresivniji pokušaj Kurtija da iseli Srbe

PASJANE - Porodice Srba uhapšenih jutros u selu Pasjane u Kosovskom Pomoravlju zbog navodnih ratnih zločina ističu da su ova hapšenja do sada najagresivniji pokušaj privremenih prištinskih institucija da isele Srbe i navode da su prilikom hapšenja pripadnici specijalnih jedinica tzv. kosovske policije maltretirali ukućane.

Petar Cvetković, sin uhapšenog Dragana Cvetkovića, rekao je za Tanjug da su jutros oko 6 sati pripadnici specijalnih jedinica tzv. kosovske policije sa maskama i pod punom opremom upali u njihovu porodičnu kuću i lišili slobode njegovog oca, a maltretirali ostale ukućane.

On je istakao da su sve ukućane primorali da legnu na pod i da su pretresali cijelu kuću, ali da ništa nisu pronašli.

"Lišili su slobode mog oca koji je potpuni invalid, doživeo je moždani udar, ima dijabetes, hendikepirana mu je leva strana u potpunosti i ne može sam da se stara o sebi. U jako je teškom zdravstvenom stanju, ali se oni nisu obazirali na to uopšte", kaže Petar.

Dodaje da je ponudio da krene sa ocem jer on sam o sebi ne može da se stara, ali da se pripadnici tzv. kosovske policije nisu na to obazirali.

Navodi da porodica ima saznanja da Dragan nalazi u tužilaštvu u Prištini, ali da zvaničnu informaciju nisu dobili.

Naglašava da je ovo još jedan vid pritiska na preostale Srbe iz Kosovskog pomoravlja da se isele.

"Kako su upali u našu kuću gde živi nas jedanaestoro, tako će upasti u bilo čiju kući na osnovu nekih bezveznih optužbi", rekao je Cvetković.

Mještani Pasjana kažu za Tanjug da je u današnjem hapšenju Srba učestvovalo više desetina naoružanih pripadnika specijalnih jedinica tzv. kosovske policije.

Sin uhapšenog Dragana Ničića, Srđan navodi da su mu pripadnici tzv. kosovske policije pokazali nalog na kom je pisalo da je izdat od strane tzv. vlade Aljbina Kurtija i dodaje da je na spisku bilo još stanovnika sela Pasjane.

Prema njegovim riječima, pripadnici tzv. kosovske policije upali su u njihovu kući oko 6 sati jutros, sa dugim cijevima.

"Nisam očekivao ovakav upad u jednoj porodičnoj kući. Nemam nikakve veze ni sa vojskom, ni sa policijom, ni sa kriminalom", kaže Srđan Ničić.

Ističe da je ovo najagresivniji pokušaj Kurtija da iseli preostale Srbe sa svojih imanja.

"Vidite kako Aljbin Kurti još jednom pokušava da iseli preostale Srbe koji su ostali na svojim imanjima. Vršili su i do sada pritisak, ali je ovo najagresivnije do sada", rekao je on.

Mještani Pasjana su povodom današnjih hapšenja Srba u ovom mjestu za ponedeljak najavili miran protest.

Kancelarija za KiM saopštila je da je tzv. kosovska policija u Kosovskom Pomoravlju jutros provela pet Srba zbog navodnih ratnih zločina - četvoricu u selu Pasjane i jednog u selu Bosce kod Kosovske Kamenice.

U selu Pasjane uhapšeni su Dragan Ničić, Slobodan Jevtić, Dragan Cvetković i Miloš Šošić, dok je u selu Bosce uhapšen Nenad Stojanović.

Kancelarija je istakla da su oni uhapšeni po direktnom nalogu Aljbina Kurtija pod lažnim optužbama za navodne ratne zločine, iako je riječ o ljudima koji godinama mirno, bez ikakvih problema žive na svom kućnom pragu.

U saopštenju je naglašeno da Kurti nastavlja da sprovodi teror nad srpskim narodom i da novim hapšenjima antisrpski režim iz Prištine želi da dovede do eskalacije situacije na terenu i da život Srba na KiM učini nepodnošljivim.

