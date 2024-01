Porodilja: "Molila sam ga da spasi dete, on me je vređao i stiskao vilicu" (VIDEO)

SREMSKA MITROVICA - U porodilištu Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici pokrenut je inspekcijski nadzor nakon što su se porodilja Marica Mihajlović i njena porodica prethodnih dana oglasili optužujući ljekara za akušersko nasilje i smrt novorođenčeta.

Ona je za Euronews Srbija rekla da je dala izjavu u policiji i navela da je ljekar koji ju je porađaj vrijeđao, udarao i prijetio.

"Hteo je da ja sarađujem sa njim, ali ja nisam mogla nikako, do tog trenutka gde je on mene počeo da vređa, da me udara, stiska vilicu, da mi preti, da će da mi izbije tri zuba, ne znam zašto. Ja sam ga molila da spasi moje dete. Išla sam da dam izjavu u policiji, međutim čekaju nalaze još obudkcije, pa ćemo da vidimo nekog dobrog advokata i da podnesemo krivičnu prijavu", rekla je ona za Euronews Srbija.

Podsjetimo, Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici potvrdilo je da se obavljaju potrebne provjere kako bi se utvrdile činjenice i okolnosti u vezi sa porođajem u porodilištu Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici poslije koga je došlo do smrti djeteta.

"Policijska uprava u Sremskoj Mitrovici u koordinaciji sa Višim javnim tužilaštvom u Sremskoj Mitrovici, vrši sve potrebne provere, a radi utvrđivanja svih činjenica i okolnosti pod kojima se desio predmetni događaj", naveli su u pisanoj izjavi za Tanjug.

Ministarka zdravlja Danica Grujičić izjavila je ranije danas za Tanjug da je u porodilište u Sremskoj Mitrovici izašla novosadska inspekcija, koja je pod ingerencijom resornog ministarstva, i da za dve nedjelje očekuje izvještaj šta se tačno desilo prilikom porođaja i zbog čega je došlo do smrti djeteta.

Grujičić je rekla da je inspekcija Ministarstva zdravlja iz Novog Sada odmah predložila spoljašnji stručni nadzor, i da je ona, kao ministar i ljekar, za to da uvijek dođu ljekari sa strane koji su, kako kaže, krajnje objektivni i koji će najbolje moći da sagledaju šta se zaista desilo.

Ljekar, koga porodica optužuje, se zbog objava i prijetnji na društvenim mrežama obratio policiji.

