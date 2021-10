Poruka iz Prištine: O čemu razgovarati? Neće biti ZSO dok smo mi na vlasti

Pokret Samoopredjeljenje poručuje da neće osnivati Zajednicu srpskih opština, uprkos međunarodnim zahtjevima i pritiscima, prenosi Kosovo pres.

Kažu da im dijalog sa Srbijom u vezi s konačnim sporazumom nije hitan, dok procjenjuju da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nikada neće priznati nezavisnost Kosova, prenosi "Kosovo onlajn".

Član Predsjedništva pokreta Samoopredjeljenje Artan Abraši kaže da neće biti Zajednice srpskih opština na Kosovu sve dok je Pokret Samoopredjeljenje na vlasti.

"Pokret Samoopredjeljenje ima jasan stav u vezi sa Zajednicom srpskih opština. Ova tačka sporazuma koja je sklopljena u prošlosti je u problemu s Ustavom Kosova. Smatramo da je taj prijedlog za osnivanje ovog entiteta štetan za unutrašnje funkcionisanje Republike Kosova, krši bitne elemente naše države. Pokret Samoopredjeljenje već je formirao politički stav prema ovom prijedlogu, a to je da neće postojati Zajednica srpskih opština na Kosovu, sve dok je pokret Samoopredjeljenje na vlasti", rekao je Abraši.

Pokret Samoopredjeljenje upozorava da će se reciprocitet prema Srbiji primijeniti i u drugim oblastima, osim registarskih oznaka vozila.

Navode da će reciprocitet biti glavni pristup u odnosima Kosova prema Srbiji i da će sve tarifne i političke barijere istom mjerom uzvratiti Srbiji.

Abraši navodi da će prvo napraviti ravnotežu postignutih sporazuma u Briselu, a zatim će sve barijere i prepreke koje Srbija pravi Kosovu, isto koristiti i Kosovo.

"Reciprocitet će biti glavni pristup kako će se Kosovo odnositi prema Srbiji. Moramo prvo napraviti balans do sada postignutih sporazuma u Briselu, vidjećemo koji se sporazumi sprovode, koje su barijere i prepreke koje Srbija ima prema Kosovu, bile one tarifne ili političke barijere. Kosovo će zatim istom mjerom uzvratiti Srbiji. U slučajevima kada vidimo da postoji promjena pristupa, to će se odraziti i sa naše strane. Reciprocitet je jedini i pravi pristup s kojim ćemo se suočiti sa Srbijom", kaže Abraši, poslanik iz stranke kosovskog premijera Aljbina Kurtija.

Smatra da je sporazum sa Srbijom o registarskim tablicama vozila povoljan, a da Kosovo prvi put ima dostojanstvenu zastupljenost u procesu dijaloga.

"Sporazum je naravno povoljan. Kosovo prvi put ima mnogo dostojanstveniju zastupljenost u ovim procesima. Radi se o dogovoru koji je učvrstio našu poziciju prema Srbiji, jer ne možemo reći da smo do sada imali tako nešto. Svi ustupci koji su napravljeni u prošlosti bili su na štetu Kosova. Vjerujem da smo već dobili međunarodnu podršku, ovdje vrijedi pomenuti američku podršku", kaže Abraši.

Naveo je da Kurtijeva vlada neće žuriti u dijalog sa Srbijom, dok predsjednik Srbije stalno govori da neće priznati nezavisnost Kosova.

"Moramo biti realni, posebno nakon stalnih javnih izjava predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji uvijek vodi računa o razjašnjavanju stava Srbije prema Kosovu, kada kaže da Srbija nikada neće priznati nezavisnost Kosova. To je za nas problematično i pitanje je o čemu razgovarati sa Srbijom. Nećemo žuriti, pogledaćemo koja pitanja možemo da riješimo, ali konačni cilj Kosova u ovom procesu je priznanje", rekao je Abraši.

