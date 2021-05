Poruka na crkvi kod Splita: "Srbi nikako u Mjesni odbor"

SPLIT - Na crkvi Svetog Martina biskupa u Vranjicu kod Splita jutros se pojavila poruka s uputstvima za koga glasati, odnosno za koga ne glasati na lokalnim izborima koji se danas održavaju u Hrvatskoj.

Na papiru piše da Srbi i komunisti ne bi trebalo da uđu u Mjesni odbor i da treba glasati za katolika koji se "ne opija i ne ide u kafiće", prenosi portal Index.hr.

"Dobro razmislite kome ćete dati svoj glas, ko je vrijedan i dobar katolik, ko cijeni moralna dobra i porodicu, ne opija se i provodi vrijeme u kafićima, ko redovno obavlja katoličke i vjerske obaveze i ko je pravi čisti Hrvat, smatramo da svi koji pripadaju onima koji su nas željeli uništiti devedesetih, a i poslije (komunisti, Srbi...) nikako ne bi trebali ući u Mjesni odbor naročito ne na njegovo čelo", piše na crkvi u Vranjicu.

Sveštenik Ivan Matković rekao je za Index da on nije stavio tu poruku i da nema nikakve veze s tim.

"Donio mi je jedan župljanin koji je to vidio na ogradi crkve. Doživio sam to kao nešto najluđe. To je doista za zgražavanje. Primitivno je, jadno, plitko i šuplje", rekao je sveštenik Matković.

On je dodao da ne može da nagađa ko je napisao poruku, da može po stilu nekih ljudi da nasluti, ali da ne bi nagađao.