Poskupjele trajektne linije u Hrvatskoj: Koliko će koštati posjeta ostrvima

Agencija za obalni linijski pomorski saobraćaj Hrvatske saopštila je kako od danas na snagu stupaju nove cijene prevoza za ostrva u ovoj državi, a kojima će podlijegati kako mještani tako i turisti.

Kako se navodi, novi cjenovnik utvrđen je za ukupno 24 trajektne linije, 13 brzobrodskih linija te 10 brodskih linija.

"Kako ne bi došlo do značajnih razlika, odnosno kako bi porast cijena bio na istom nivou na svim linijama, gotovo svi brodari su međusobno uskladili svoje zahtjeve te iste postavili sa jedinstveno određenim maksimalnim povećanjem cijene po kategoriji prevoza", saopšteno je iz ove agencije.

Prema novoutvrđenom cjenovniku, turisti, ali i mještani ostrva koji se odluče koristiti trajekte, katamarane ili brodove, moraće izdvojiti i do osam kuna (2 KM) više. Ukoliko je u prevoz uključeno i vozilo, tokom sezone turisti će od danas morati izdvojiti do 16 kuna (4,15 KM) više.

Inače, novi cjenovnik utvrđen je za četiri kategorije i to za putnike starije od 12 godina, djecu od 3 do 12 godina, vozila i teretna vozila:

Putnici (sve osobe starije od 12 godina) - povećanje u vansezonskom periodu do četiri kune, u sezonskom do osam kuna, a za stanovnike ostrva i radnike javnih službi do dvije kune tokom cijele godine

Djeca od tri do 12 godina - povećanje u vansezonskom periodu do dvije kune a u sezonskom do četiri kune na trajektnim linijama te povećanje do dvije kune tokom cijele godine na brodskim i brzobrodskim linijama

Vozila (uključujući i vozila javnih službi) - povećanje u vansezonskom periodu do osam kuna, u sezonskom do 16 kuna, a za ostrvska vozila i vozila javnih službi do četiri kune tokom cijele godine

Teretna vozila nosivosti >5,01 tone izdvojena su kao posebna kategorija vozila kojima se mijenja cjenovnik prevoza te se predviđa povećanje cijene prevoza po toni nosivosti i to - povećanje u vansezonskom periodu do četiri kune, u sezonskom periodu do osam kuna, a za ostrvska vozila i vozila javnih službi do dvije kune tokom cijele godine.

Direktorica Agencije za obalni linijski pomorski saobraćaj Paula Vidović u ponedjeljak je za RTL Danas izjavila kako je povećanje cijena trajektnih linija bilo nužno zbog kretanja na tržištu.

"Povećanje cijena linija je bilo nužno upravo zato što su se brodarima povećali svi troškovi održavanja. Znamo da je došlo do povećanja cijena svih sirovina: plastike, čelika, goriva itd. Povećanje je, dakle, bilo očekivano", rekla je Vidović.

Cijene trajektnih linija nakon izmjene cjenovnika dostupne su na stranici Agencije za obalni linijski pomorski saobraćaj, prenosi Klix.