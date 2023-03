Poslanica u Hrvatskom saboru pocijepala sliku "Serbian family tree"

Dragana Jeckov, poslanica SDSS-a u Hrvatskom saboru, izjavila je danas tokom sjednice da je slika na papiru "Serbian family tree" ("Srpsko porodično stablo"), na kojoj je naslikano stablo na kojem vise obješena tijela, pronađena u blizini pravoslavne crkve u Vinkovcima, primjer poziva na nasilje i mržnju zbog etničke pripadnosti.

"Slika je školski primjer poziva na nasilje i mržnju usmjerenu prema određenoj skupini zbog etničke pripadnosti, jasno prema kome, prema Srbima i srpskoj zajednici, prema pravoslavnim vjernicima”, kazala je Jeckov pokazujući crtež stabla.

"Važno je reći ne takvim porukama, ne mržnji," poručila je ona te je poderala sliku i poručila da ona pripada smeću.

Katarina Peović (Klub HSS-a i RF-a) na današnjoj sjednici negodovala je zbog dobijenog optužnog prijedloga DORH-a da je se kazni sa 10 do 30 hiljada kuna zbog kršenja predizborne ćutnje 2019. godine na evropskim izborima, kada je objavila svoju fotoghrafiju na kojoj baca glasački listić u kutiju.

"Nije smiješno jer stvarno nemam 30.000 kuna", rekla je Peovićeva.

"Nema boljeg načina za uništavanje političkih protivnika od financijskog pritiska", zaključila je.

Marijana Puljak (Klub Centra i GLAS-a) negodovala je zbog kazne Državnog inspektorata Ivici Puljku, gradonačelniku Splita, zbog navodnog kršenja zabrane radova na rekonstrukciji vodovoda i kanalizacije uz objekt Vila Dalmacija.

"I to je još jedna priča o uništavanju političkih protivnika", rekla je Puljak dodavši kao je to prvi put u istoriji da gradonačelnik plaća kaznu iz vlastitog džepa za djelo koje nije počinio on već prethodnici.

"Stranka 'Muljak' odnosno Puljak su veliki borci za jednaku primjenu zakona za sve, a sada čujemo da ne bi baš jednakost svih pred zakonom i voljeli bi da ih se izuzme i da budu iznad zakona” , odgovorila joj je HDZ-ova poslanica Danica Baričević (HDZ) .

Goran Ivanović (HDZ) istakao je da zakon vrijedi za sve pa i njenog supruga. Natalija Martinčević (Klub Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika) u slobodnom govoru založila se za ukidanje imovinskog cenzusa kod prava na dječji doplatak i povećanje doplatka. Istaknula je da dječji doplatak ne smije biti socijalna pomoć već pravo djeteta te predložila da fiksni iznos dječjeg doplatka za svu djecu bude 100 eura, za djecu s teškoćama prvog i drugog stupnja 150 eura, a za djecu s teškoćama trećeg i četvrtog stupnja 200 evra.

(Večernji.hr)