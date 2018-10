Poslanik u Saboru istresao vreću smeća pred Jandrokovića

Poslanik HSS-a u parlamentu Hrvatske Mladen Mađer upozoravajući na problem odlagališta otpada Piškornica, na podu ispred saborske govornice ostavio je hrpu papira.

"Gospodine Predsjedavajući dolazite iz Bjelovara, zemite si to smeće, nama je dosta i našega, zemite si i korena, dajte čistu vodu i zrak Podravcima. Ovako se slično smeće rasipavalo i u Piškornici, a niko nije odgovarao", rekao je Mađer te na pod istresao vreću za smeće.

Nimalo impresioniran Mađerovim igrokazom, Goran Jandroković, predsjednik Sabora, mu je hladnokrvno rekao: "Dajte, molim vas, to podignite. Neko će to umjesto vas morati počistiti. Vi ste savjesni zastupnik pa dođite i podignite to."

Mađer mu je najprije uzvratio iz klupe pitanjem ko će pokupiti smeće u Piškornici. Nakon što mu je Jandroković rekao da nije on bacio to smeće tamo, ali jest u Sabornici, Mađer je ipak došao do govornice i pokupio s poda smeće koje je prethodno teatralno razbacao.