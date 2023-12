Poslije soka od 16 KM, stigao i plavi čips: Može da izazove jake bolove (FOTO/VIDEO)

​BEOGRAD - Poslije skupocjenog soka, djeca u Srbiji preko interneta kupuju plavi čips, za koji kažu da je "najljući na svijetu". Čips, koji ne može da se kupi u radnjama po Srbiji, ali ga tinejdžeri u Srbiji kupuju onlajn, može da izazove ozbiljne zdravstvene probleme, piše "RTS".

Jedan od najpopularnijih trendova koji su osmislili tinejdžeri na TikToku bio je taj da izazovu prijatelje i porodicu da pojedu Takis da vide mogu li da izdrže njegovu ljutinu, navodi "Alo".

"Treba znati da on može da izazove jaku upalu organa za varenje. To je jedna od stvari koja dečjoj populaciji nisu potrebne i to ja zapravo atak na jedan naš organ. Dečja sluznica je osetljivija nego sluznica nas odraslih. Zapaljinske promene na sluznici mogu da budu jako, jako velike. Ta deca takođe kasnije idu u toalet imaju problem kada treba da vrše veliku nuždu. To su jako veliki bolovi", naglašava za "RTS" doktor Saša Milićević, specijalista pedijatrije.

Na deklaraciji piše: kukuruzno brašno i biljna ulja, u stvari neko od ovih: palmino, sojino, ulje repice i ulje pirinčanih mekinja.

Problem sa ovim i sličnim proizvodima, kažu ljekari, jeste taj što nije navedena količina pojedinih sastojaka. A upravo od toga zavisi koliko je taj proizvod opasan po zdravlje. Sve i da nije toliko ljut, njegov sastav je zdravstveno rizičan, kažu stručnjaci.

"Suština je u tome što su to hidrogenizovana ulja i njima se prerađuje, odnosno peče taj proizvod i sva ta sama ulja hidrogenizovana su izuzetno prozapaljenska, odnosno izazuvaju inflamacije u samom organizmu. To je njihov problem jer se stvaraju takozvane transmasti za koje je dokazano da imaju niz zdravstvenih rizika, ne samo kod dece nego i kod odraslih osoba“, napominje profesor doktor Vladimir Ilić.

Struka još dodaje:

"Što se tiče svih grickalica, posebno čipsa koji imaju raznorazne arome i mirise to naravno treba znati da je potpuno veštačko – od boje, pa do ukusa i mirisa. Čak je tu problem jer se ubacuje i određeni gas da bi kesica bila naduvena da se ne bi lomio čips“, objašnjava nutricionistkinja Branka Mirković.

Cijena ovog čipsa, koji se kupuje preko interneta, je nevjerovatna. Kesica košta od pet maraka do čak 40 KM.

Nedavno je, takođe preskupo, energetsko piće bilo izazov na Tik-toku. Povučeno je iz prodaje u mnogim dražavama, ali se u Srbiji još može kupiti na benzinskim pumpama, prenosi "Telegraf".

