Posljednja Titova želja pred smrt: Unuk otkrio dugo čuvanu tajnu

​Unuk doživotnog predsjednika SFRJ, Joška Broz, svojevremeno je javnosti otkrio neke od najvećih tajni vezanih uz svog djeda, slavnog Josipa Broza Tita.

S Brozom je posljednji put razgovarao u Ljubljani, prije prve operacije, piše "krstarica".

"U svoj toj nevolji sjetio se da mi je obećao dati jedan svoj karabin i lovački pištolj. Pozvao me kod sebe i dao mi karabin i pištolj" rekao je Joška.

Kad je doživotni predsjednik umro, medijima se proširila vijest da je datum smrti lažiran. Ali, Joška je to oštro demantovao!

"Ispostavilo se da je operacija kasno urađena. Počela je gangrena već na bubrezima, pa sepsa, pa vještačka koma. Branko Lalević je tada isključio taj aparat. Zašto to kažu? Taj čovjek je mrtav, zašto ga stalno vraćamo iz groba? Sve su to gluposti" dodao je Broz.

Naglasio je da pamti svaki posljednji trenutak s djedom.

"Sada pričaju da je zvao popove, govorio na stranim jezicima i pjevao neke kineske i japanske pjesme. Kako je zvao kad je bio u komi? Ljudi, nije progovorio ni jednu riječ, jedino mu se, posljednju veče, subota je bila, desna obrva pomakla. Krenuo sam u nedjelju ujutro u Beograd da uzmem čiste stvari i dovršim neke poslove.

Čim sam došao, javili su da je umro. Samo sam rekao da nikome ne govore to dok ne stignem. Odmah sam se vratio u Ljubljanu, stavio sam ga u sanduk, bio sam prisutan kada je sanduk zatvoren, rekao je Joška.

Naglasio je da ga je prije smrti zamolio da mu ispuni jednu želju!

"Stavio sam mu prsten na ruku. Bio je to njegov prsten. On je to tražio. Riječ je o prstenu koji je dobio od Staljina na poklon i s njim je pokopan. Kasnije se pojavila kopija takvog prstena koji se prodavao po Zagrebu" zaključio je Joška, prenosi "Slobodna Dalmacija".

