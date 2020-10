Posljednja besjeda mitropolita Amfilohija: Nije lako nositi svijetu ovu patnju

PODGORICA - Arhiepiskop cetinjski i mitropolit crnogorsko primorski Amfilohije preminuo je u petak ujutro u Kliničko bolničkom centru Crne Gore.

On je u bolnicu primljen 6. oktobra zbog zapaljenja pluća uzrokovanog infekcijom novog korona virusa.

U petak je objavljena posljednja besjeda Mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija koju je držao 9. oktobra 2020. godine.

"Sveti Vladika Nikolaj koji je održao čuveni govor na Lovćenu prilikom prenosa moštiju Petra Drugog Lovćenskog Tajnovidca, poslije rušenja od strane austrougarskih okupatora 1916. godine Crkve Svetoga Petra, rekao je, između ostaloga, da se Bog stara i brine o djeci i bolesnicima, a cetinjskom mitropolitu je podario krst da nosi. I zaista cetinjski mitropolit se trudi da nosi i svoj krst i krst Mitropolije crnogorsko-primorske – Mitropolije Crne Gore, učestvujući i ovom bolešću u patnjama i stradanjima miliona ljudi širom svijeta pa sve do predsjednika Amerike Donalda Trampa. Učestvujući u nošenju toga krsta sveukupnoga svijeta i Mitropolit se evo danas, hvala Bogu, pričestio Tijela i Krvi Gospoda Boga i Spasa našega Isusa Hrista na praznik Svetog Jovana Bogoslova, apostola ljubavi, od koga smo i naučili Hristove riječi da su dvije glavne zapovijesti: ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom mišlju svojom i svom snagom svojom i ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Ljubav kao načelo ljudskog života. I upravo, rekao bih, da je Bog poslao patnju čovječanstvu da bi ga iscijelio od mržnje, od samouobraženosti, od egoizma, od samoživosti, da bi čovječanstvo shvatilo da smo ipak mi, ljudi slabašni i nemoćni na zemlji, i da je jedini Bog koji daje istinski život, ne samo ovaj prolazni život od danas do sjutra. Ovakva stradanja i podsjećaju na dostojanstvo ljudsko, vječno i neprolazno dostojanstvo, jer čovjek je biće stvoreno za vječnost, a ne za prolaznost i ništavilo. Bog koristi ta sredstva da nas podsjeti da smrt nije posljednja riječ ovoga života, nego samo priprema za ono što je vječno i neprolazno – za vječno Carstvo Boga ljubavi – Oca i Sina i Duha Svetoga. U to ime ja pozdravljam i blagosiljam svima onima koji se brinu za moje zdravlje, moleći da se brinu i za zdravlje svih koji stradaju, ne samo ovdje u bolnici u Crnoj Gori nego širom svijeta", rekao je mitropolit u besjedi.

"Sveljudska je patnja koja je danas zavladala i molim se Gospodu da Bog oprosti grijehe svima ljudima i da nas vrati sebi i jedni drugima i vječnim vrednostima, tajni vječnoga života, da umanji patnje jer nije lako nositi svijetu ovu patnju i ovo što se danas događa. Neka bi blagoslov Gospodnji bio na svima, naročito na onima koji se sjećaju i mene, jer vidim da je mnogo ljudi sa raznih strana koji se sjećaju i mole za mene, i hvala na njihovim molitvama. Nadamo se u Gospoda da ćemo nastaviti naše djelo i da je ovo priprema za nastavak djela, ako Bog da", rekao je mitropolit, prenosi "Blic".

Podsjetimo, mitropolitovo zdravstveno stanje se pogoršalo 29. oktobra, kada je prilikom jutarnjeg kontrolnog pregleda primijećeno da mitropolit otežano diše uz bol u grudnom košu. Odmah su urađene sve analize. Snimak je pokazao da je uzrok otežanog disanja i bola pojava vazduha u sredogruđu ili pneumomediastinum, koji se često javlja u situacijama u kojima pacijent ima osjetljiva pluća zbog dužine trajanja upalnog procesa i koji su na kiseoničkoj terapiji duži period. Ta komplikacija je, na kraju i uzrokovala ovakvim ishodom.