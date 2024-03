Poštar krao kovid dodatke i invalidnine, uzeo preko 9.000 evra

Poštar (39) optužen je za krađu isplata kovid pacijentuma, invalidima i novčanih isplata Hrvatskih željeznica. Ukupno je optužen za prevaru od oko 9.300 evra, što on negira.

Tužilaštvo tvrdi da je tokom aprila 2021. za sebe zadržao 119 evra i 53 evra koje je Hrvatski zavod za penzionersko osiguranje (HZMO) isplatio za dvoje penzionera. Tada je, kako se sumnja, uzeo još 119 evra invalidnine za jednu gospođu.

Istog mjeseca zadržao je oko 80 evra kovid dodatka drugog penzionera, i još jednom isto toliko za jednog penzionera. Prema optužnici, bilo je još malverzacija.

Takođe, tokom maja 2021. godine, poštar nije odnio 4.256 evra gospođi koja je radila u Hrvatskim željeznicama. Radilo se o odšteti koju joj je kompanija isplatila. Da bi prikrio krađu novca, navodi se u optužnici, krivotvorio je potpise primaoca na priznanicama. Bez znanja svih tih ljudi, on je stavio njihove potpise i na taj način se ispostavilo da su "dobili novac".

Osim za prevaru, on je optužen i za falsifikovanje dokumenata. Iako je zakonom predviđena kazna zatvora do pet godina, tužilaštvo u optužnici predlaže da se bivši poštar osudi na uslovnu kaznu od 11 meseci zatvora sa rokom provere od četiri godine.

On je u svojoj odbrani tokom istrage naveo da je pet godina ovim ljudima potpisivao priznanice za novac jer su stari.

"To je i uputstvo pošte jer inače ne bismo mogli da obavimo sav posao. To su radili i drugi poštari. U aprilu 2021. počeo sam da protestujem jer su nam davali previše posla. Zato jednog dana jednostavno više nisam dolazio na posao, pa su me otpustili. Inače, i druge kolege su potpisivale ljude kojima su donosili novac", rekao je on, prenosi Poslovni.hr.

